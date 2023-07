Majka ostavila autističnog sina da živi sam: "Bila je to najteža odluka u mom životu"

Azijatkinja Ču Ka Jing i njen partner žive u Singapuru, a svog su danas 26-godišnjeg autističnog sina Sebastijena prije šest godina preselili na Bali. - Bila je to vjerovatno najteža odluka u mom životu, i kao majke i kao ljudskog bića, da preselim nekoga poput mog sina. On ne govori, nema sposobnost povezivanja i uspostavljanja odnosa s ljudima na način na koji to većina nas čini. Zbog toga mu je, zapravo, izazov povezati se s drugima i uklopiti se u društvo - ispričala je majka za CNA. Stvari su krenule nizbrdo nakon što je napunio 15 godina Ču je Sebastijena rodila u Sjedinjenim Američkim Državama, a kada je navršio 10 godina, porodica se preselila u Singapur. Majka ga je školovala kod kuće i nastojala ga je osposobiti za samostalan život. Ali stvari su krenule nizbrdo nakon što je napunio 15 godina. Počela je biti meta njegovih napada.

- Mislila sam da ću umrijeti kad on napuni 20 godina. Postao je jako ljut. Vikao bi na mene, nije poštivao pravila koja sam postavila i nije ga bilo briga. Vrištao bi kao životinja i udarao me - kaže majka i dodaje da nikada nije znala šta će izazvati njegov bijes. - Jednom me udario nakon što sam mu rekla da su mu hlače premale, narastao je. Napadi su se nastavljali, znao bi me baciti na pod ili pritisnuti glavom o zid - kaže Ču. Stvari su se toliko pogoršale da je majka morala izbjegavati vožnju javnim prijevozom. Singapur nije pravo mjesto za njega - Insistirao je da u autobusu sjedi u zadnjem redu, na srednjem sjedalu koje ima sigurnosni pojas. Ako bi to sjedalo već bilo zauzeto, natjerao bi osobu da se pomakne tako što bi zurio u nju. Znao ga je razbjesniti čak i neispravan sigurnosni pojas. Počeo bi udarati glavom o autobus, a onda bi me napao kako bi me natjerao da pokušam popraviti situaciju - rekla je. Tada je zaključila da Singapur nije pravo mjesto za njega. A niti njena blizina. Naime, kada autistične osobe postanu odrasli ljudi, često svoje frustracije znaju izbaciti na primarnom skrbniku. Ču se zato bojala da će se Sebastijen jednom toliko naljutiti da bi ju mogao ubiti.

