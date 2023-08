Plaća bakama da joj čuvaju djecu: Mladu mamu uvjeravaju da to ne treba raditi

- Neki moji prijatelji su šokirani i misle da ne treba da plaćam roditeljima da mi s vremena na vrijeme čuvaju djecu, ali ja se nikako ne slažem s njima. Kažu da to nije normalno. Zahvalna sam svojim roditeljima, ali i svekrvi, što je bila spremna da odvoji vrijeme da se brine o mojoj djeci. Ne očekujem da to rade besplatno jer to ionako nije njihov posao - objasnila je mama, čija je objava izazvala burnu raspravu na ovu veoma škakljivu temu.

Kako je objasnila u objavi na forumu "Mumsnet", njeni roditelji i svekrva su veoma sretni što joj mogu ponekad pomoći i rado to čine, ali ona im svejedno daje novac jer ne očekuje da to rade besplatno.

"To su njihovi unuci"

I dok su jedni bili na njenoj strani i tvrde da je isplata veoma poželjna, pogotovo ako su baka i djed u penziji, drugi smatraju da ona ipak pretjeruje. Prema njihovim riječima, sasvim je razumljivo da se bake ponekad uključe kada je riječ o čuvanju unuka, prenosi Index.hr.

- I moji roditelji često pomažu kada treba da mi čuvaju djecu, ali ja ne mislim da im to plaćam. To su njihovi unuci. Ako kojim slučajem misle da treba da im platim, neka kažu, rado ću to učiniti ako je to njihov uvjet - napisao je jedan otac.