Zašto je zagrljaj najbolji lijek za ispade bijesa kod djece

Zagrljaji imaju umirujući efekt kako na djecu tako i na roditelje. Iako djeluju kao svakodnevna gesta, zagrljaji i opće izražavanje nježnosti igraju veliku ulogu u emocionalnom razvoju djece. Znaš li zašto bismo trebali grliti djecu kada se ponašaju "grozno"? Odgovor je jednostavan! Zagrljaji su najbolji način za poticanje djece na saradnju putem međusobne povezanosti.

Uspostavite vezu

Iako nisu sva djeca oduševljena zagrljajima ili fizičkim dodirima kada su uznemirena, princip "prvo se poveži" obično funkcioniše za većinu djece. Ako dijete ne podnosi fizički dodir, pronađite drugi način da odmah uspostavite vezu - sjednite pored njega, čučnite ispod njega ili ga jednostavno uhvatite za ruku.

Kada vaše dijete ima tantrum ili ispad bijesa, evo kako metoda zagrljaja može pomoći, piše Prva.rs.

Dođi brzo

Trik u korištenju zagrljaja je u tome što moraš brzo reagovati. Ako čekaš predugo, vjerovatno ćeš se osjećati previše frustrirano, a time ćeš izgubiti želju za fizičkim povezivanjem. To je normalno (svi imamo svoje granice), stoga se nemoj kriviti ako ti se to dogodi. Samo pokušaj sljedeći put stići brže. Vizualizacija sebe kako žuriš pomoći će ti da vidiš tvrdoglavost ili lom tvoje djece kao trenutak kada te zaista treba. Budi tu za njega.

Samo zagrli

Ovo nije vrijeme za moralizovanje ili kritikovanje. Kada sa zagrljajem požuriš ka svom djetetu, jedino na šta se trebaš usmjeriti je povezivanje s njim. Sačuvaj vaspitne lekcije za kasnije. Samo zagrli. Čvrsto.

Osjeti smirenost

Ovo je predivan dio. Ostanite u zagrljaju. Primijetit ćeš kako se ramena djeteta spuštaju. Možda će njegove ruke obuhvatiti tebe. Taj trenutak je zaista nevjerovatan i moćan.

Sada možete razgovarati i ostati blizu

Kada se oboje smirite, razgovarajte o tome šta se dogodilo. Ako je dijete udarilo mačku, vrijeme je da razgovarate o tome kako se mačka osjeća. No, moraš sačekati dok ne budeš siguran da se ti i dijete nećete ponovo uznemiriti. Ponekad to može potrajati. I to je uredu. Ostanite blizu djeteta tokom cijelog razgovora.

Budite strpljivi s djetetom, ali i sa sobom

Ako do sada niste praktikovali ovu metodu, možda ćete se osjećati čudno, ali kada prvi put požurite sa zagrljajem bit ćete iznenađeni novim odgovorom djeteta. Nemojte da se osjećate loše ako dijete ne želi uvijek da se grli, ali uvijek potičite povezanost. Metodu zagrljaja koristi svaki put kada se dijete loše ponaša ili ima ispad bijesa. Neka zagrljaj bude prvi korak u disciplini. Ne samo da će se dijete osjećati smireno, već ćete dobiti i smirenost i samopouzdanje koje će vam pomoći u savladavanju svih izazova roditeljstva.