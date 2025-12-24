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ZDRAVA PORODICA

Ovo su glavni znakovi da djeca odrastaju u sretnom domu

Djeca moraju znati da su voljena bez obzira na svoje ponašanje

Sretna porodica. Pexels

Dž. M.

24.12.2025

Sretan dom ne gradi se samo na fizičkoj udobnosti ili sigurnosti, već na mnogo dubljim temeljima, ističe dr. Šasa Hol (Sasha Hall), dječja psihologinja. Prema dr. Hol, osjećaj bezuvjetne ljubavi presudan je za dječji razvoj. 

Djeca moraju znati da su voljena bez obzira na svoje ponašanje. Emocionalna sigurnost omogućuje im da slobodno izražavaju osjećaje, griješe i uče da se odnosi mogu popraviti nakon sukoba. Zato savjetuje roditeljima da izbjegavaju prijetnje uskraćivanjem ljubavi, jer je važno da djeca razumiju kako roditeljska ljubav ostaje neupitna čak i kada se postavljaju granice.

Dr. Piseko (Pisecco) naglašava važnost jasnih i dosljednih granica. Testiranje granica prirodan je dio odrastanja, a roditeljima savjetuje da unaprijed razmisle kako će reagirati i da ostanu dosljedni. Iako se djeca u početku mogu buniti, smirena i predvidljiva reakcija odraslih daje im osjećaj sigurnosti i stabilnosti.

Roditelji imaju ključnu ulogu kao emocionalno sidro porodice. Istraživanja pokazuju da roditeljstvo može biti iscrpljujuće i stresno, osobito za majke, no važno je da odrasli budu primjer zdrave komunikacije.

# DJECA
# RODITELJI
# LJUBAV
# PORODICA
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