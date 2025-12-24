Ovo su glavni znakovi da djeca odrastaju u sretnom domu

Sretan dom ne gradi se samo na fizičkoj udobnosti ili sigurnosti, već na mnogo dubljim temeljima, ističe dr. Šasa Hol (Sasha Hall), dječja psihologinja. Prema dr. Hol, osjećaj bezuvjetne ljubavi presudan je za dječji razvoj.

Djeca moraju znati da su voljena bez obzira na svoje ponašanje. Emocionalna sigurnost omogućuje im da slobodno izražavaju osjećaje, griješe i uče da se odnosi mogu popraviti nakon sukoba. Zato savjetuje roditeljima da izbjegavaju prijetnje uskraćivanjem ljubavi, jer je važno da djeca razumiju kako roditeljska ljubav ostaje neupitna čak i kada se postavljaju granice.