Kod djece se terapija ne smije prekidati

Roditelji djeci nikad ne smiju dati antibiotik bez preporuke pedijatra. Do te preporuke doći će na osnovu podataka o simptomima koje daju roditelji, pregleda, nalaza, ukoliko ljekar procijeni da ih treba raditi, rekla nam je mr. sci. prim. dr. Jasminka Smlatić-Muhadžić, pedijatrica.

- Antibiotike treba davati djetetu u tačno propisanoj dozi i dovoljno dugo prema preporuci pedijatra. Antibiotik će pedijatar preporučiti ukoliko dijete boluje od akutne infektivne bolesti (upala grla, uha, upala pluća i niz drugih oboljenja). Pedijatri propisuju antibiotik kad to stanje djeteta zahtijeva. U svakodnevnoj pedijatrijskoj praksi 75 posto pacijenata je oboljelo od akutnih oboljenja kod kojih se propisuje antibiotik radi izlječenja – kazala je dr. Smlatić-Muhadžić.



Dodaje da kod djece uzrasta od jedne do šest godina do sedam obolijevanja godišnje ne smatra se zabrinjavajućim, a kod djece koja borave u kolektivnim smještajima, akutne infekcije javljaju se i do 12 puta u godini jer su više izložena mikrobima.

- Kod češće bolesnih, osim ekspozicije, veliku ulogu ima način života djeteta, ishrana, boravak u zatvorenim prostorima, rijetki odlasci u prirodu. Pogrešne i neutemeljene predstave o antibioticima također su krive za percepciju da se djeci prečesto daju antibiotici. Antibiotici se neće preporučiti kod nekih virusnih infekcija, što će procijeniti pedijatar – istakla je dr. Smlatić-Muhadžić.

Preporučena doza

Dužina liječenja zavisi od dijagnoze, najčešće je to sedam do deset dana, a u težim stanjima traje i duže. Često pacijenti prekinu uzimati antibiotike nakon dva do tri dana, kad se osjećaju bolje, a tada su zaliječeni i u takvim situacijama bolest se ponovo javi vrlo brzo i često u težem obliku.

- Antibiotik se uzima u preporučenoj dozi onoliko dugo koliko preporuči pedijatar, bez preskakanja doza i po završetku terapije obavezno se treba javiti na kontrolu - naglasila je dr. Smlatić-Muhadžić.