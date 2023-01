Četiri pokazatelja da je vaša beba zdrava

Mame s prvim bebama često su u panici ili barem često potajno razmišljaju o tome razvija li se njihova beba kako treba i je li zaista zdrava. To je normalno, pogotovo s prvom bebom, iako i majke s više djece često muče ista pitanja.

Kako možemo znati je li baš sve u najboljem redu kad na redovan pregled čekamo još sedmicama, mjesecima, a beba nam ne može reći muči li je šta. Ili mi jednostavno ne razumijemo čak i kad nam to pokušava reći plačem.

Donosimo vam ova četiri znaka koja su jasan pokazatelj da je vaša beba zdrava, da je s njom sve uredu čak i kad plače, da joj se dobro razvija vid, sluh i sve ono što pedijatar možda ne može sam procijeniti prilikom redovnog pregleda vaše bebe.

Smiri se kad vam čuje glas

Morate znati da novorođenčad jednostavno plače i kad im je sve po mjeri i kada nije. To je zato što bebe imaju potrebu nešto vam reći - da su se ukakale, da su gladne ili im jednostavno nedostajete. Zato kad beba neutješno plače kad niste pored nje i automatski se smiri kad je dodirnete, znajte da vaša beba napreduje kako treba i da ona samo provjerava gdje ste vi.

Stalno kaka, ali dobiva na težini

Nema bolje od zdrave probave, što kod mnogih beba znači učestalo obavljanje velike nužde. Dok god dobiva na kilaži, nemojte se brinuti što paket pelena potrošite u samo nekoliko dana. Bolje tako nego da ih muče zatvor i plinovi, a dok god dobivaju na težini, to je ujedno i znak da dobro jedu.

Beba je ponekad jako mirna

U prvim sedmicama bebe najčešće samo papaju, spavaju i plaču, a poslije, kad počnu biti duže budne, sve će više tražiti vašu interakciju. Ako niste uz bebu, ona će vjerovatno plakati jer vas tako zove, ali kad primijetite da je beba odjednom ušutjela i primirila, to nije alarm za uzbunu, već znak da je počela obraćati pažnju na vas, malo drugačije nego do sada. To je znak da je beba počela sve više pratiti svijet oko sebe te upijati i procesuirati sve te nove informacije koje je vidjela i čula.

Okreće se u smjeru zvukova i utišava se da ih čuje

Najbolji test za dobar vid i sluh kod beba jest da ih potaknete na reakciju jačim zvukom ili predmetom koji će pratiti očima. Tako znate da beba vidi i čuje sve bolje, a kad primijetite da beba tokom plača naglo prestaje plakati, to je zato što želi čuti nešto drugo. Neki zvuk koji ih je zaintrigirao, što znači da, osim svog vlastitog plača, već znaju prepoznati zvukove iz okoline te ih žele naučiti i zapamtiti.