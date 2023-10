Je li vaše dijete ekstrovert? Ovo su znakovi koji to otkrivaju

Važan aspekt djetetove osobnosti povezan je s jednom stvari koja se naziva temperament. Kako donosi "The Successful Parent", temperament se odnosi na nečiju predispoziciju da djeluje i reagira na određene načine na temelju karakteristika ličnosti koje su prisutne pri rođenju. Tako su stručnjaci došli do dva pojma - introvertiranosti i ekstrovertiranosti.

No, mnogim roditeljima često nije tako lako prepoznati je li njihovo dijete introvert ili ekstrovert. Ako je mališan vrlo razigran, društven i otvoren u komunikaciji s drugim ljudima, bez obzira na to je li riječ o njegovim vršnjacima ili ne, postoji velika vjerovatnoća da bi dijete moglo biti ekstrovert. Evo koji znakovi na to ukazuju.

Kako objašnjavaju psiholozi, ekstrovertirano dijete je obično puno energije i uživa raditi stvari sa svojim roditeljima. Također uživa u interaktivnim igrama, a nerijetko vodi glavnu riječ među svojim vršnjacima. Ovako dijete ne uživa kada se igra samo, a što se tiče stila učenja, najbolje uči kroz interakciju i razgovor s drugima.

Osim toga, ekstrovertno dijete najlakše ćemo prepoznati po tome što naprosto voli svoje vrijeme provoditi u velikom društvu ljudi, za razliku od introverta koji uvijek radije bira druženje u uskom krugu prijatelja ili poznanika.