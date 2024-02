Preporuke za buduće mame i tate

Iako je začeće za neke parove vrlo laka, a za neke teška misija, zbog različitih razloga, pripremili smo savjete koji bi vam mogli pomoći da što lakše dođete do željenog cilja.



Kada ovulirate

Svaka žena koja ima redovne menstrualne cikluse, plodna je između 24 i 48 sati unutar jednog menstrualnog ciklusa i to za vrijeme ovulacije. Dakle, unutar jednog menstrualnog ciklusa imate prilike samo jedan do dva dana da ostanete trudni. Ako znate kada ovulirate, to je definitivno pravo vrijeme da s partnerom poradite na aktivnostima koje mogu voditi ka začeću.

Ako imate normalan ciklus, svaka žena je plodna 14. dan nakon početka novog menstrualnog ciklusa. Naravno, ovulacija se može dogoditi u rasponu od nekih 12 i 16 dana. Ako nemate redovne menstrualne cikluse, mnogo je teže predvidjeti kada imate ovulaciju. Zato postoje različite metode pomoću kojih možete saznati kada imate ovulaciju.

Jedna od najpoznatijih i najstarijih je Bilingsova metoda, kojom se prati sekret iz vagine. Naime, za vrijeme ovulacije, zdrave žene imaju mnogo jači vaginalni sekret, nego inače. Još jedna prirodna metoda je mjerenje bazalne temperature. Za vrijeme ovulacije, temperatura u vagini raste, pa se na taj način određuju plodni i neplodni dani.

Češći odnosi

Jednom kada saznate kada ovulirate, vrijeme je da se bacite na posao. Najefikasnije će biti, ako se upustite u seksualne odnose tri dana prije početka ovulacije i za vrijeme ovulacije.

Neke žene su zatrudnjele i šest dana nakon seksualnog odnosa. Naime, spermatozoidi mogu živjeti duže nego što traje ovulacija. Ako pak ne znate kada imate ovulaciju, seks svaki drugi dan može biti jedno od rješenja.

To znači da će mnogo zdrave sperme biti na raspolaganju svaki drugi dan i čekati dan kada će doći do ovulacije. Možete se upustiti u seksualne odnose češće, ali to vam neće povećati šanse za trudnoćom. S druge strane, neće vam ni škoditi.

Položaj tijela

Dugo vremena nije se znalo da li će ženama ležanje na leđima, poslije seksualnog odnosa pomoći u šansi da zatrudne. Istraživanjima koja su provedena 2009. godine u Nizozemskoj, došlo se do saznanja da su žene koje su ležale 15 minuta poslije seksualnog odnosa imale za 50 posto veće šanse da zatrudne od onih koje su odmah ustale. Naime, one koje su ležale s podignutim nogama spriječile su isticanje sperme.

Bez stresa

Veće su šanse da ćete zatrudnjeti ako niste pod stresom ili drugim riječima, ako se nećete posebno truditi. Naime, žlijezda hipotalamus, koji regulira hormone ovulacije ne funkcionira dobro kada ste pod stresom, što znači da možete ovulirati kasnije nego što je uobičajeno za vaš ciklus ili možda uopće neće doći do ovulacije. Dakle, pokušajte se što je moguće više opustiti.

Za njega

- Smanjiti količine alkohola.

- Prestati s pušenjem, lakim i teškim drogama.

- Zdrava ishrana.

- Izbjegavajte vruće kupke, saune i slična mjesta s obzirom na to da vrućina ubija spermu. Sperma je najbolje pokretljiva na temperaturi između 34 i 36 stepeni, odnosno stepen do dva ispod normalne tjelesne temperature.

Za nju

Najbolje rezultate ćete postići, ako će vaše tijelo biti spremno za trudnoću. Javite se ginekologu na preliminarne analize kako biste prije trudnoće riješili određene zdravstvene probleme kojih možda i niste svjesni.

U međuvremenu, isto kao i vaš partner, smanjite količine alkohola i prestanite pušiti. Smanjite unos kofeina, na najviše jednu do dve šoljice na dan. Počnite uzimati folnu kiselinu bar mjesec prije nego što planirate trudnoću.