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MUDRI SAVJETI

Psihologinja se zapitala: Brkamo li nježno roditeljstvo s popustljivim roditeljstvom

Postoje razne vrste roditeljstva, od kojih su neki bolji, neki nešto manje preporučljivi, a roditeljima je teško uvijek prepoznati razliku

Autoritet je iznimno važan. Facebook

M. Z.

28.3.2024

Postoje razne vrste roditeljstva, od kojih su neki bolji, neki nešto manje preporučljivi, a roditeljima je teško uvijek prepoznati razliku i uočiti dobrobit za dijete… No, stručnjaci su objektivniji.

Mudra tajna

Nije lako odgajati dijete. I sad je to neka velika, mudra tajna koju niko ne zna. Ne, nije. A ipak, svejedno mislimo nekad da ćemo to lako odraditi i da ćemo već nekako putem odlučiti šta je dobro, šta nije, šta će tvoje dijete najbolje moguće uvesti u život i učiniti ga dobrim čovjekom dugoročno. Ili barem natjerati da pojede obrok kratkoročno.

U poplavi brojnih definicija i oblika roditeljstva, odnosno tačnije stilova roditeljstva, jedan od možda najljepših, najprimjerenijih djeci, najispravnijih – nježno roditeljstvo. I da se vratimo na ono s početka, budući da odgoj nije lak, ovaj je stil možda najmanje lak – ili težak. Posebno je težak zato što ga je lako pobrkati s popustljivim roditeljstvom. Upravo je o tom govorila u svom videu na Instagramu dječja psihologinja dr. Šigi Koen (Siggie Cohen).

Ona je u svom videu primijetila, odnosno zapitala se, ne brkaju li roditelji prečesto nježno roditeljstvo s popustljivim roditeljstvom.

- Želimo poštovati i povezivati se s našom djecom, čuti ih i voditi, naravno. I sve je to divno - kaže dr. Šigi te ističe ono važno:

- Ali ne smijemo izgubiti iz vida granice, parametre i zdravu hijerarhiju.

Nježno roditeljstvo lako može, kaže ona, postati popustljivo roditeljstvo, koje ne čini dobro djetetu, a roditeljima stvara dodatne probleme.


- Poštovati dijete ne znači dopustiti mu da se ponaša kako želi. Povezivanje s njima ne znači udovoljiti svakom njihovom zahtjevu. A vodstvo ne znači cjenkanje i pregovaranje cijeli dan - kaže dr. Šigi.

Važne su granice, struktura i jasni parametri – jednako važni kao potvrda i empatija. Važno je odrediti granicu i znati da kad kažemo ''ne'', to ne znači da ne poštujemo dijete.

Loši rezultati

- To znači da poštujete dijete. Možda na načine koje ono još ne razumije, ali to je uredu - ističe dr. Šigi.

Moramo se složiti s ovom psihologinjom koja već više od 35 godina radi s djecom i porodicama. Popustljivo roditeljstvo nije stil roditeljstva koji postiže dobre rezultate, a iskreno – mnogi u društvu baš ne vole upravo taj stil, i to s razlogom. Djeca koja ne upoznaju i ne dožive granice i čvrsto postavljanje istih, često stvaraju probleme u društvu koje očekuje poštovanje određenih granica, piše Večernji.

Zato dr. Šigu u opisu videa i u videu kaže:

- Ti si roditelj. Ti si vođa. I to je dobra i potrebna stvar. Autoritet je dobra stvar. Ne koristi svoj autoritet za nadjačavanje i prijetnju. Koristi ga da budeš uz svoju djecu kao samopouzdan vodič koji im je potreban. A ja znam da jesi!

Nije to lako usvojiti, ali je tako važno! I nije to lako prakticirati, ali… roditeljstvo i nije lako, zar ne?

# RODITELJSTVO
# ODGOJ
# DJECA
# POPUSTLJIVOST
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