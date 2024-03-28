Psihologinja se zapitala: Brkamo li nježno roditeljstvo s popustljivim roditeljstvom

Postoje razne vrste roditeljstva, od kojih su neki bolji, neki nešto manje preporučljivi, a roditeljima je teško uvijek prepoznati razliku i uočiti dobrobit za dijete… No, stručnjaci su objektivniji.



Mudra tajna

Nije lako odgajati dijete. I sad je to neka velika, mudra tajna koju niko ne zna. Ne, nije. A ipak, svejedno mislimo nekad da ćemo to lako odraditi i da ćemo već nekako putem odlučiti šta je dobro, šta nije, šta će tvoje dijete najbolje moguće uvesti u život i učiniti ga dobrim čovjekom dugoročno. Ili barem natjerati da pojede obrok kratkoročno.

U poplavi brojnih definicija i oblika roditeljstva, odnosno tačnije stilova roditeljstva, jedan od možda najljepših, najprimjerenijih djeci, najispravnijih – nježno roditeljstvo. I da se vratimo na ono s početka, budući da odgoj nije lak, ovaj je stil možda najmanje lak – ili težak. Posebno je težak zato što ga je lako pobrkati s popustljivim roditeljstvom. Upravo je o tom govorila u svom videu na Instagramu dječja psihologinja dr. Šigi Koen (Siggie Cohen).

Ona je u svom videu primijetila, odnosno zapitala se, ne brkaju li roditelji prečesto nježno roditeljstvo s popustljivim roditeljstvom.

- Želimo poštovati i povezivati se s našom djecom, čuti ih i voditi, naravno. I sve je to divno - kaže dr. Šigi te ističe ono važno:

- Ali ne smijemo izgubiti iz vida granice, parametre i zdravu hijerarhiju.

Nježno roditeljstvo lako može, kaže ona, postati popustljivo roditeljstvo, koje ne čini dobro djetetu, a roditeljima stvara dodatne probleme.



