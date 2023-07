Foto + video / Adis Bećiragić za "Avaz": Želimo na Olimpijske igre, drago mi je zbog Muse i Nurkića, vratio se i Atić

- Nama je drago. Nekako je bio prazan prostor što se tiče Jusufa Nurkića. On je prošle godine došao, odradio izuzetno dobro. I ovaj put ima veliku želju da bude dio ovog tima i da odemo na Olimpijske igre.

Posjetili smo Vlašić, te razgovarali sa selektorom Adisom Bećiragićem koji je izdvojio vrijeme nakon treninga. Za početak je pozdravio sve one koji vole Bosnu i Hercegovinu i reprezentaciju.

Na ovom okupljanju prvi put sa reprezentacijom je i Luka Garza koji se izuzetno dobro uklopio u ekipu, jako dobro trenira, što je naglasio i selektor Bećiragić. Reprezentacija je jače za Edina Atića koji se vratio u naš državni tim. Bio je period kada nije nosio državni dres...

- To si dobro rekao. Uvijek nešto kažu bilo je nešto, pa pomirili ste se... Nismo se mi ni svađali da bi se mirili. Bio je različit pristup shvatanja o obavezama reprezentacije. On je napravio korak bliže našem shvatanju i mi smo objeručke prihvatili. On je dobar momak. Nije bitno ko je bio u pravu, bitno je da smo na istoj stranici – rekao je Bećiragić o Atiću i zahvalio se kapitenu Haliloviću koji je bio spona između Edina i Saveza.