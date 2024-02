Video / Konaković uoči sastanka u Mostaru: Super je poruka Dodika, trebamo smanjiti animozitete i sujete

U prostorijama HDZ-a u toku je sastanak stranaka koalicije na državnom nivou. Sastanku prisustvuju predsjednici stranaka Elmedin Konaković, Edin Forto, Nermin Nikšić, Milorad Dodik, Dragan Čović, Nenad Stevandić, ali i brojne delegacije.

Uoči sastanka, prisutnima se obratio ministar vanjskih poslova BiH i lider NiP-a Elmedin Konaković.

- Mislim da smo u toj završnoj fazi u kojoj bi danas trebala zaista dominirati racija. Super je poruka Milorada Dodika koju sam čitao ovdje na dolasku da bismo trebali staviti interese naroda u prioritet, napokon evo tog evropskog puta BiH i koji donosi dobro svim građanima u ovoj zemlji, a smanjiti te neke animozitete i sujete, i to bi stvarno bila jedna historijska stvar. Blizu smo, dakle, nekih rješenja koja bi danas trebala isključiti pokušaje da se u sklopu evropskog puta ubace i neke teme koje nisu imperativne kada je riječ o 14 prioriteta koje trebamo rješavati, ali u nekom periodu poslije nas i možda u još boljem i lakšem okruženju ako dobijemo to historijsko otvaranje pregovora a pogotovo pristup jedinstvenom tržištu EU. Radne grupe su pripremile konačne prijedloge, mislim da oko sukoba interesa, trebalo bi to dovesti do kraja, male su finese u završnici. Čekamo da čujemo stavove. Mi i dalje o pitanju zakona o sudovima mislimo da sjedište treba biti u Istočnom Sarajevu, o pitanju Izbornog zakona dio integriteta je obavezan, CIK obavezan, ali pitanje reforme Izbornog zakona, međunarodnih presuda, člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda bi trebalo sačekati zajedničku, sveobuhvatnu analizu i promjenu i evo, ako to uradimo danas za ovaj zakon o državnoj službi, uz najave dolazaka visokih evropskih zvaničnica, ne znam da li ste informisani, 4. marta u BiH dolaze ministri vanjskih poslova Italije i Austrije. Četvrtog marta popodne dolaze Analena Berbok i Tanja Fajon, koje su, zapravo, šlag na tortu ove cijele evropske priče. Imat ćemo četiri od top 10 ministara EU isti dan u Sarajevu, što zaista potvrđuje koliko smo dobar posao uradili u diplomatiji i koliko je evropa širom otvorila vrata za BiH. Ako to sad propusti ova generacija političara, ostat će trajno obilježena i vjerovatno s razlogom kažnjena - rekao je Konaković i dodao: