Evo koje prednosti dojenje ima za majku

Kada se govori o dojenju, najčešće se ističu koristi za bebu, ali stručnjaci naglašavaju da velike zdravstvene prednosti imaju i majke. Dojenje potiče lučenje oksitocina, hormona koji pomaže maternici da se brže oporavi nakon poroda, smanjuje krvarenje i jača emocionalnu povezanost s djetetom. Također može doprinijeti boljem samopouzdanju majke i smanjenju rizika od postporođajne depresije i anksioznosti.

Osim kratkoročnog oporavka, dojenje donosi i dugoročne zdravstvene koristi. Istraživanja pokazuju da smanjuje rizik od raka dojke i jajnika, srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2, te može imati pozitivan utjecaj na zdravlje kostiju. Povećane energetske potrebe tokom laktacije mogu pomoći i u regulaciji tjelesne težine, iako to varira od žene do žene.