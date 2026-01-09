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ZDRAVSTVENE KORISTI

Evo koje prednosti dojenje ima za majku

Osim kratkoročnog oporavka, dojenje donosi i dugoročne zdravstvene koristi

Prednosti dojenja za majku. Pexels

Dž. M.

9.1.2026

Kada se govori o dojenju, najčešće se ističu koristi za bebu, ali stručnjaci naglašavaju da velike zdravstvene prednosti imaju i majke. Dojenje potiče lučenje oksitocina, hormona koji pomaže maternici da se brže oporavi nakon poroda, smanjuje krvarenje i jača emocionalnu povezanost s djetetom. Također može doprinijeti boljem samopouzdanju majke i smanjenju rizika od postporođajne depresije i anksioznosti.

Osim kratkoročnog oporavka, dojenje donosi i dugoročne zdravstvene koristi. Istraživanja pokazuju da smanjuje rizik od raka dojke i jajnika, srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2, te može imati pozitivan utjecaj na zdravlje kostiju. Povećane energetske potrebe tokom laktacije mogu pomoći i u regulaciji tjelesne težine, iako to varira od žene do žene.

Dojenje ima i praktične prednosti – finansijski je isplativije od adaptiranog mlijeka i znatno olakšava svakodnevicu, posebno tokom noćnih hranjenja. Uz to, jača posebnu emocionalnu vezu između majke i djeteta kroz bliskost i kontakt koža na kožu. Ipak, stručnjaci naglašavaju da je način hranjenja djeteta lična odluka te da je najvažnije da roditelj ima podršku i osjeća se dobro, jer je to temelj zdravog i stabilnog porodičnog okruženja.

# DOJENJE
# PREDNOSTI
# MAJKA
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