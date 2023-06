Vaša beba ima sedam mjeseci i primijetili ste da se odjednom plaši nepoznatih ljudi? Saznajte zašto se to događa i postoji li rješenje za tu iznenadnu promjenu...

Bez brige, radi se o normalnoj fazi odrastanja. Iako je vaše dijete do ove dobi bilo poprilično druželjubivo, voljelo ići drugima u ruke i nije plakalo zbog toga, u dobi od 7, 8 ili 9 mjeseci to bi se moglo promijeniti. Otprilike u toj dobi dijete bolje uspijeva razlikovati "poznato" od "nepoznatog". Doduše, ono je u stanju i puno ranije prepoznati da joj se približava stranac, no tek sada dijete postaje zaista i svjesno te činjenice. Ne čudi stoga što odjednom pokazuje distancu prema nepoznatim ljudima ili ne želi ići drugima u ruke.

Zašto se to događa

Beba se odjednom boji nepoznatih ljudi: Iznenadit će vas razlog. On osigurava da se svakim danom sve aktivnije dijete (neki mališani već pužu, a neki čine svoje prve korake) ne odvoji previše od mame i tate, odnosno da se zadrži u njihovoj blizini, gdje je najsigurnije. Razumljivo, taj mehanizam je nekada davno bio važan jer su djeci u prirodi uvijek prijetile opasnosti.

Kako reagirati u toj situaciji

Kao i u mnogo drugih neobičnih situacija u kojima ste se odjednom našli s djetetom i ovdje vrijedi slično pravilo - prihvatite tu fazu. Dijete zaista osjeća strah i ne treba ga siliti da bude hrabro, kad trenutno jedino ima potrebu biti uz vas. Budite otvoreni prema drugima, nemojte dijete unaprijed štititi ako ne pokazuje strah, ali nemojte ni odbiti zaštititi ga ako ono to od vas traži. Što ćete manje raditi od toga problem, ta će faza brže proći.