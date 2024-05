Fakultet informacijskih tehnologija nastavlja tradiciju

Fakultet informacijskih tehnologija nastavlja svoju tradiciju održavanja FIT Coding Challenge-a i u 2024. godini. Ovogodišnje izdanje događaja organizuje sjajna ekipa studenata iz Asocijacije studenata FIT-a, koja se već mjesecima posvećeno priprema kako bi osigurala nezaboravno iskustvo svim posjetiocima. Ilma Zuko, Adna Ćušić, Sajra Fajić, Tarik Kreso i Eldar Alibegović, članovi ove marljive ekipe, kontinuirano rade punom parom kako bi sve bilo organizovano na najvišem nivou. FIT Coding Challenge i ove godine kombinuje takmičarski dio sa sajmom zapošljavanja. Takmičarski segment pruža priliku studentima i učenicima da pokažu svoje programerske vještine u različitim kategorijama, dok je sajam zapošljavanja osmišljen kako bi omogućio posjetiocima direktnu interakciju s kompanijama iz IT sektora i otvorio nove perspektive u vezi s budućim zapošljavanjem. Pored stvaranja izuzetne atmosfere koja inspiriše i motiviše sve učesnike i posjetioce, organizatori FIT CC-a uložili su značajan trud u privlačenju najprestižnijih kompanija iz IT sektora.

