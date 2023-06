Treba li bebi čistiti uši: Stručnjaci kažu da, ali ne na način na koji to činite sebi

Iako se male bebe ne kreću puno, iznenadili biste se koliko im se lice može zaprljati. Baš kao i odrasli, mogu nakupiti ušni vosak, sluz u nosu i krmelje u oku.

Održavanje čistoće glave i lica novorođenčeta važno je za njeno zdravlje jer je dječija koža krhka i osjetljivija od kože odraslih pa se lako može iziritirati. Možda će vam trebati malo vremena da se naviknete na čišćenje malih ušiju, očiju i nosa, ali vježbanjem vaše će samopouzdanje i vještina rasti. Uši, oči i nos treba brisati svaki dan. Sve što trebate je malo vate i tople vode. Nemojte koristiti sapun, jer on može samo isušiti osjetljivu bebinu kožu.

Kada je najbolje čistiti bebine uši, oči i nos

Dobar trenutak za čišćenje ušiju, očiju i nosa je neposredno prije kupanja, dovoljno je 2 ili 3 puta sedmično, pa ostalim danima možete oprati samo lice i donji dio tijela. Neke se bebe uzrujaju kada im perete lice pa odaberite vrijeme kada su opuštene i odmorne. Nemojte im prati lice kada su gladne ili odmah nakon hranjenja. Pričanje ili pjevanje dok ih perete moglo bi im pomoći da se umire.

Kako očistiti bebine uši, oči i nos

Napunite kadu toplom vodom i prvo pripremite sve što vam treba. Uvijek pazite da voda nije toplija od 37 do 38°C. Ako nemate termometar, laktom ili zapešćem provjerite je li voda prevruća. Prije nego što skinete bebu, položite je na sigurnu površinu. Umočite malo vate u mlaku vodu. Nježno očistite kutove očiju, brišući od unutarnjeg prema vanjskom kutu. Za svako oko koristite novu blaznicu od vate. Zatim nježno obrišite svaku nosnicu, kako biste se riješili sluzi. Obrišite uši, uključujući vanjsku stranu. Mekanim ručnikom nježno osušite bebinu kožu, pazeći da ju dobro obrišete i iza ušiju. Kada im je lice čisto i suho, možete ih skinuti i okupati.

Možemo li koristiti štapiće za uši

Vrlo je važno ne gurati ništa u bebine uši ili nos jer to može uzrokovati oštećenje, krvarenje unutrašnje sluznice nosa i oštećenje bubnjića. Guranje nečega u uho ili nos može povećati rizik od infekcije.

Trebam li ukloniti ušni vosak svojoj bebi

Obično nema potrebe za uklanjanjem ušnog voska. Vosak ima važnu ulogu u zaštiti ušiju. Blokira bakterije koje bi mogle uzrokovati infekciju da dopre do bubnjića i sprečava prljavštinu i prašinu da uđu u bebino uho. Ušni vosak obično prirodno izađe do vanjskog uha. Tada ga možete nježno obrisati dok čistite uši. Nikada nemojte gurati vateni štapić, prst ili bilo što drugo u bebine uši. Također, trebali biste izbjegavati korištenje lijekova za uklanjanje voska iz uha. Time riskirate oštećenje ušnog kanala, a to čak može utjecati i na sluh vaše bebe.