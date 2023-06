Djevojčica ili dječak: Na to mogu utjecati godišnje doba i starost oca djeteta

Narodne mudrosti o tome kako začeti dječaka ili djevojčicu su zabavne i mogu se čak i iskušati. Konačno, zašto ne bismo napravili sve da postignemo željeni rezultat? Naročito ako nam to ne može naštetiti, a možda može pomoći. Svim tim savjetima, međutim, zajedničke su dvije stvari - nisu naučno dokazani i ne garantiraju željeni rezultat. U nastavku donosimo rezultate nekih studija koji mogu upućivati na odgovore koje tražite, ali shvatite ih kao prikaz vjerovatnosti, ali ne i kao dokaz. Koliko god vaši odgovori upućivali na to da čekate bebu određenog spola, iznenađenja su uvijek moguća.



Koliko godina ima majka

Postoje dokazi da se vjerovatnost za rođenjem djevojčice povećava sa starošću majke, posebno iza 35. Naime, na spol djeteta utječe i hormon gonadotropin čiji nivo u tijelu žene s godinama raste.

Koliko godina ima otac djeteta

Što je otac stariji, kvaliteta sperme opada i proizvodi se manje "muških" spermija. Time se smanjuje i šansa da muški spermij oplodi jajašce.

Što je otac stariji, veća je vjerovatnost da ćete dobiti žensko dijete.

Koliko ste dugo živjeli zajedno

Pretpostavlja se da par, što je duže u vezi, sve rjeđe ima seksualne odnose. To znači da je šansa da se odnos dogodi baš na dan ovulacije manja. "Muški" spermiji su brži i žive kraće od "ženskih" spermija koji su sporiji i žive dulje. Kod rjeđih odnosa ženski spermiji koji duže žive imaju više šanse da prežive i oplode jajašce.

Koliko djece već imate

Naučna istraživanja su pokazala da što više djece imate, to je veća šansa da će sljedeće dijete biti curica. To može biti povezano s tim da se usljed velikog broja trudnoća povećao nivo hormona gonadotropina u tijelu. On utječe na povećane šanse za rođenjem djevojčice.

Je li vaša prehrana prije trudnoće bila niskokalorična

Čak 740 žena učestvovalo je u istraživanju u kojem su bile podijeljene u grupe, ovisno o količini kalorija koju svakodnevno pojedu. Zanimljivo je da je 56 posto žena s visokom količinom kalorijskog unosa rodilo dječake, a 45 posto žena koje su jele niskokaloričnu hranu je rodilo djevojčice. Prosječni unos kalorija kod žena koje su rodile dječake bio je 2.413. Prosječni unos kalorija kod žena koje su rodile curice bio je 2.283. Pretpostavlja se da naša tijela "investiraju" u mušku djecu (koja su osjetljivija i statistički kraće žive) samo onda kad zajednica ima dovoljno hrane. U vremenima gladi i nestašice evolucija se usmjerava na "sigurniju" varijantu. Ipak, neovisno o ovim pretpostavkama, trudnice trebaju paziti na uravnoteženu i zdravu prehranu jer je ona zalog rođenju zdravog djeteta!

Jeste li prije trudnoće bili pod velikim stresom

U ratno vrijeme rađa se više dječaka, što su pokazale mnoge studije. Čini se da stres podiže nivo hormona kortizola i testosterona. To može dovesti do promjena u jajašcu koje odjednom olakšava muškom spermiju prodiranje. Zašto se to događa, još nije razjašnjeno, kao ni mnogo drugih misterija povezanih s oplodnjom.

U kojem godišnjem dobu ste začeli

Jedno istraživanje iz Njemačke u sklopu kojeg je praćeno 63.976 porođaja u razdoblju od 1965. do 1970. pokazalo je da su dječaci najčešće bili začeti u rano ljeto, a djevojčice češće zimi. U proljeće i jesen su začeća bila podjednaka. To može imati veze s raznolikom i bogatom prehranom ljeti ili s porastom virusa i infekcijskih bolesti koje se javljaju zimi. Muški embriji su osjetljiviji i podložniji bolestima ako je majka bolesna.