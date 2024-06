Tadić ponovo udario po Piksiju: "Modrić je tri godine stariji, a igra svaku utakmicu"

Fudbaleri Srbije završili su nastup na Euru, nakon što su u grupi C zauzeli posljednje mjesto, iza Engleske, Danske i Slovenije.

Jedan od najnezadovoljnijih u redovima reprezentacije iz komšiluka bio je kapiten Dušan Tadić.

On je posebno bio nezadovoljan zbog odluke selektora Dragana Stojkovića Piksija da ne igra stalno. Protiv Engleske je odigrao tek 29 minuta, protiv Slovenije je izvađen iz igre u 82. minuti, a u utakmici odluke nastupio je u drugom poluvremenu.

- Protiv Engleske nisam krenuo od početka. Bilo mi je krivo, ali ja sam nebitan. Na poluvremenu se kaže ulazite ti i Ilić, dajem puni gas i onda taman kad sam trebao ući, kaže mi da ulazi samo Ilić, a ja neka odmorim. Ne znam, prirodno je da ćeš se osjetiti povrijeđenim.



Nisam nikoga htio uvrijediti, ja to mislim i mislim da to nije loše. Možda to nekome zvuči arogantno, ali sam samo htio preuzeti odgovornost na sebe i nekome dati primjer. Nije mi bio cilj ništa drugima govoriti. Drugi su tu da pričaju - rekao je Tadić.

Nakon toga se vratio i osvrnuo na ostale utakmice koje su odigrali u grupi.

- Mislim da sam zaslužio bolji tretman da bih mogao više pružiti ekipi zato što sam ja timski igrač i želim pomoći timu. Nisam ja bitan u ovoj priči, bitno je što donosiš na terenu - istaknuo je, a onda za opis svoje situacije iskoristio primjer Luke Modrića:

- Da sam igrao više, mislim da bih mogao više pružiti. Odluka je takva. Gledam u Hrvatskoj Modrića, tri godine je stariji od mene i uglavnom je svaku utakmicu na terenu, nebitno kakva je situacija. Tu sam, igrat ću koliko trebam igrati i koliko mi se kaže.