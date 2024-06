Poraz donio razdor, Tadić poručio da je trebao početi, Piksi mu odgovorio: "Nije dobro ako je to rekao"

Fudbaleri Srbije nisu zadovoljni nakon poraza od Engleske na početku puta na Euru. Jedan od nezadovoljnijih nakon poraza je bio kapiten Dušan Tadić.

Tadić nije počeo utakmici i u svom komentaru nakon poraza nije se libio to pokazati.

- Teško, iskreno teško, mislim pričao sam sa selektorom, imamo komunikaciju, ali sam teško prihvatio jer se igra protiv Engleske, lider sam, kapiten, mislim da sam najbolji igrač ovog tima. Naravno da mislim da je trebalo da počnem, ali poštujem odluku selektora, mislim da sam mogao više da uradim za 90 minuta. Ako on kaže, da igram 30 minuta, onda ću da igram 30. Ali dobro, idemo dalje, nije bitan pojedinac, nije to bitno, bitno je da idemo dalje, to je najbitnije, to je jedino pravo mjerilo. Imamo veliko zajedništvo i učinit ćemo sve za to - kazao je Tadić nakon poraza.

S druge strane, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi ostao je u šoku nakon što je čuo to na konferenciji za medije.

- Uuuu to nije dobro ako je to rekao, to je bila moja odluka iz taktičkih razloga, želio sam ga sa svježim nogama u drugih 45 minuta, radi se o taktici, ništa drugo - istakao je Piksi.