Završena Job Lab studijska posjeta Telemach fondacije: Edukacija, inspiracija i podrška za mlade iz cijele BiH

Od 25. do 27. juna Telemach fondacija je, uz podršku partnerske organizacije MUNJA, organizirala studijsku posjetu Sarajevu za 20 najaktivnijih učesnika prvog ciklusa Job Lab radionica karijernog savjetovanja. Dvadeset mladih ljudi, srednjoškolaca i srednjoškolki iz Brčkog, Kiseljaka, Tešnja, Gornjeg Vakufa, Foče, Goražda, Maglaja, Breze, Zenice, Donjeg Vakufa, Banje Luke, uživali su u mnogo novih, uzbudljivih prilika za edukaciju, umrežavanje, druženje i zabavu.

Posjeta Tershouse mladima je donijela uvid u to kako funkcioniše coworking space, timski rad i zanimljiva iskustva poduzetnika. Kroz niz radionica u Homework hubu Grbavica imali su priliku pokazati i usavršiti niz ključnih vještina neophodnih za poslove sadašnjosti i budućnosti. Uspješno su izvršili zadatak koji je pred njih postavio Esad Zečević iz Sektora za marketinške komunikacije Telemacha i snimili video o Job Labu. Imali su i mnogo pitanja za inspirativne predavače, Hajdi Mostić, predsjednicu Upravnog odbora Telemach fondacije, i Selmu Fetahović – Zeljković, direktoricu Sektora za pravne poslove, koje su govorile o svojim karijernim putevima. Zaključili su da je kombinacija kontinuiranog ulaganja u znanje, samopouzdanja i ljubavi prema onom što radite ključ za uspjeh.

„Menadžerice iz Telemacha uvjerile su me na osnovu vlastitog iskustva da i ja mogu ostvariti svoj cilj. Sada sigurno neću odustati, jer imam tu pozadinu koja mi daje vjetar u leđa i kažem sebi: ja to mogu, ja to želim. Moje snove niko ne smije sputavati, a znanje je nešto što mi niko ne može oduzeti“, istakla je Almasa Verem, učenica Mješovite srednje škole iz Donjeg Vakufa.

Ajdin Fejzić, učenik JU Tehnička škola Zenica, istakao je: „Osnovna poruka Job Lab programa je da prilike postoje za svakoga. Ako neke od njih ne iskoristimo mi, već neko drugi, to je opet dobra lekcija za nas da dodatno radimo na sebi kako bismo sljedeći put bili uspješniji“.