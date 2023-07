Kako dijete doživljava svađu roditelja

Sasvim je razumljivo da u svakom partnerskom odnosu povremeno dođe do trzavica i nesuglasica, a povišeni tonovi su često u tom slučaju neizbježni. No psiholozi upozoravaju kako bi roditelji trebali izbjegavati svađanje pred djecom, koliko se god to činilo nemogućim. Oni tvrde da vikanje, vrijeđanje i sve ostale stvari koje često izađu navidjelo prilikom svađa mogu negativno utjecati na dijete.

Djeca često kopiraju svoje roditelje

Kada se roditelji međusobno svađaju pred djecom, neka djeca mogu postati izbezumljena, zabrinuta, tjeskobna i depresivna. Druga mogu usvojiti ovakav obrazac ponašanja pa tako često znaju biti agresivni te razviti određene probleme u ponašanju kod kuće ili u školi. Naime, djeca često kopiraju svoje roditelje, a ako se oni neprestano svađaju, njihovi će se mališani početi ponašati na identičan način kada i sami naiđu na nesuglasice s drugim ljudima.

Stvara potencijalne probleme s učenjem

Kod djece se mogu razviti poremećaji spavanja i zdravstveni problemi poput glavobolja i bolova u želucu ili se mogu često razboljeti. Njihov stres može utjecati na sposobnost obraćanja pažnje, što stvara potencijalne probleme s učenjem.

Većina djece koja su odgajana u okruženjima destruktivnih sukoba imaju problema s uspostavljanjem zdravih, uravnoteženih odnosa sa svojim vršnjacima. Čak su i odnosi između braće i sestara nepovoljno pogođeni, upozoravaju psiholozi.