Psiholozi upozoravaju roditelje: Ne vičite na djecu, prvo naučite kontrolirati vlastite emocije

Iako je razumljivo da svaki roditelj s vremena na vrijeme izgubi strpljenje kada je u pitanju njegovo dijete, istraživanja pokazuju da je najgora stvar koju možemo napraviti vikanje na njega. Psiholozi objašnjavaju da bilo kakva vrsta vikanja dovodi do brojnih negativnih posljedica, a evo što se zapravo događa s djetetom kada roditelji viču na njega.



Vikanje roditelja zapravo se ubraja u verbalno zlostavljanje, prenosi Parenting for Brain. To pokazuje da roditelj nije u stanju kontrolirati vlastite emocije, već ih izražava kroz ljutnju. U djetetu to budi osjećaj manje vrijednosti, ali i tjeskobe jer ne zna šta smije, a šta ne smije napraviti u blizini roditelja.

Isto tako, dijete se zbog vikanja roditelja može povući u sebe. Ono više neće biti iskreno i toliko otvoreno kada je riječ o njegovim osjećajima jer će se bojati reakcije roditelja. Umjesto toga, počet će se povlačiti u sebe, ali i izbjegavati svakodnevne aktivnosti ili hobije u kojima je ranije uživalo, objašnjavaju psiholozi, prenosi Index.hr.

Ostale posljedice uključuju i nizak nivo samopouzdanja, probleme s mentalnim zdravljem, probleme s ponašanjem poput agresivnosti ili zlostavljanja vršnjaka, ali i lošije fizičko stanje. Naime, istraživanja su pokazala da redovna izloženost vikanju kod djeteta izaziva stres, a to djeluje na reakciju tijela da bude osjetljivije na bolesti i oslabljuje imunitet.