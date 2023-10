Prehrana bogata proteinima potiče mršavljenje: U ovim namirnicama ih ima najviše

Mnoga istraživanja su pokazala kako prehrana bogata proteinima ima brojne dobrobiti za naše zdravlje, a između ostalog potiče mršavljenje, što je odlična vijest za sve one koji se pokušavaju riješiti suvišnih kilograma. No većina ljudi vjeruje kako je meso namirnica koja ima najviše proteina te je neizostavna u našoj prehrani. Iako je to djelimično tačno, postoje i druge namirnice bogate ovim važnim nutrijentom. Evo o kojim se namirnicama radi.

Jaja

Jaja spadaju u omiljenu namirnicu za doručak, ali i kao dodatak mnogim drugim jelima. Osim što su ukusna, ona su također bogata važnim nutrijentima, uključujući i proteine. Dijetetičari objašnjavaju kako su jaja odličan odabir za sve one koji nastoje skinuti nekoliko kilograma ili barem unositi više proteina u svoj organizam.

Riba i morski plodovi

Dijetetičari preporučuju da bismo ribu ili morske plodove trebali jesti najmanje jednom sedmično, a bilo bi idealno tri puta. Osim važnih aminokiselina, ove su namirnice također odličan izvor proteina, piše Index.hr.

Meso peradi

Svi vrlo dobro znaju da je meso odličan i jedan od najboljih izvora proteina, a najviše ih sadrži meso peradi. Piletina i puretina naročito su bogate proteinima, a, osim toga, sadrže velike količine vitamina B, selena, fosfora, kalija, magnezija i cinka. Najbolje ih je jesti kuhane ili pečene, dok je njihovo prženje najbolje izbjegavati, savjetuju dijetetičari.

Grčki jogurt

Za razliku od ''običnog'' jogurta, grčki sadrži više proteina te je odličan izbor za zdravi međuobrok. Većina ljudi koji nastoje smršaviti konzumiraju upravo grčki jogurt koji je zasitan, a opet vrlo ukusan.