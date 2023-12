Olivija ne osjeća bol: Odšetala je "nepovrijeđena" nakon što ju je automobil vukao niz ulicu

Tinejdžerica koju su kao malu nazvali "bioničnom" nakon što ju je udario auto i odvukao niz ulicu, poslije čega je mirno ustala i odšetala, ima genetsko stanje toliko jedinstveno da je možda jedina osoba na svijetu s tim simptomima.

Nije plakala kao beba

Danas Olivija Farnsvort, koja je imala svega sedam godina kada se desila ova nesreća, i dalje zbunjuje ljekare svojim stanjem. Naime, kako prenosi "Mirror", ona ne osjeća bol, jedva da jede ili spava i nema "osjećaj za opasnosti" zbog rijetkog zdravstvenog stanja poznatog kao brisanje hromozoma 6.

Njena mama Niki kaže da je shvatila da je njena kćerka drugačija još kad je bila beba, jer Olivija nikada nije plakala niti joj je rasla kosa. Kasnije je praktično prestala i da jede, jer uopće nema osjećaj za glad.

Majka se sjeća i trenutka kada je otkriven pun stepen Olivijine jedinstvenosti.

- Pregazio ju je i odvukao auto niz ulicu, a da se nije ni požalila. Kola su je vukla oko deset dužina automobila niz put. Bilo je užasno, ne vjerujem da ću to ikada zaboraviti. I ja i sva moja djeca su vrištala kada se to dogodilo, a Olivija se samo podigla i rekla: „Šta se dešava?“ Samo je ustala i krenula nazad do mene. U bolnici su nam rekli da je "bionična". Zbog udarca koji je doživjela trebala je da ima teške povrede - opisuje mama Niki.

Divlja i ekstremna

Uprkos užasnom incidentu zbog kog je Olivija imala tragove guma na grudima i ostala bez kože na kukovima, ljekari su nakon CT i rendgenskih snimaka shvatili da ovo jedinstveno dijete nema drugih povreda. Nevjerovatno preživljavanje ovakve nesreće pripisali su tome da se Olivija "nije naprezala nakon udara".

- Ako pogledate Oliviju, vi ne znate da je ona drugačija, i mnogo želim da ljudi prestanu da je osuđuju - dodala je Niki, koja želi da podigne svijest o stanju njene kćerke.