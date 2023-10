Prikaz današnjeg svijeta: Snimak Kendal Džener i siromašne djevojčice rastužio ljude

- „Ovo je realnost svijeta u kome živimo”, „Čudan je svijet”, „Dvije strane života”, „Fotografija me rastužila”, „Volio bih da bogati ljudi obrate pažnju na one kojima je pomoć zaista potrebna”, „Kendal bi joj mogla promijeniti život u sekundi da to želi” - neki su od brojnih kritika ispod viralnog videa.