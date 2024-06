Opadanje kose kod beba: Zašto se dešava

Nakon rođenja, beba prolazi kroz brojne promjene, a roditelji se nekada iznenade ili uspaniče.

Velika količina

Ono što novi roditelji možda ne očekuju jesu dlačice koje ostaju na madracu njihovog novorođenčeta. Tačnije, nekada puna glava kose njihove bebe postaje gotovo ćelava.

Sreća, gubitak kose kod dojenčadi rijetko je kada zabrinjavajuće stanje. Fetusu počinju rasti dlake tokom prvog tromjesečja.

No, bilo da se novorođenče rodilo s vrlo malo kose ili dugom i gustom kosom, ono će izgubiti veliku količinu vlasi tokom vremena.

Gubitak kose jednostavno znači da novorođenče radi ogromno prilagođavanje životu izvan maternice.

Na glavi odrasle osobe svaki pramen kose prolazi kroz fazu rasta i fazu mirovanja, a kada kosa ne raste može doći do njenog opadanja. Kako god bilo, rijetko se dešava da kod odraslih ljudi kosa opada i onda kada je u stanju mirovanja, a dnevno se izgubi samo oko 50 do 100 vlasi. Međutim, to ne vrijedi za novorođenče.

- Veliki hormonalni pomaci se događaju u djetetovom tijelu nakon što se rode, što može uzrokovati da sve njihove dlake uđu u fazu mirovanja istovremeno te da sve opadnu u vrlo kratkom vremenu - objasnio je Sejdž Timberlajn (Sage Timberline), pedijatar s Univerziteta u Kaliforniji.

Hormonalne promjene

I majka i beba prolaze kroz ogromne hormonalne promjene tokom porođaja, što je potrebno za uspješan porod.

Početak porođaja upozorava bebino tijelo da počne proizvoditi hormone koji su ključni za život izvan maternice.

Neki hormoni pomažu djetetovim arterijama i venama da se razvijaju, osiguravajući tako da organi dobivaju dovoljno krvi tokom porođaja i nakon što se pupčana vrpca presječe, izjavio je Timberlajn.

Jedan hormon, nazvan kortizol, pomaže bebinim plućima da odmah udahnu. Također kortizol pomaže bebinom tijelu da proizvede vlastitu energiju i toplinu. Kortizol kod odraslih ima ulogu u velikom broju fizioloških funkcija. Smatra se hormonom stresa, a u vrijeme stresa kortizol pomaže usmjeriti energiju prema vitalnim funkcijama i udaljiti se od manje važnih zadataka.

- Porođaj uzrokuje pozitivan šok na bebu. Taj šok pokreće proizvodnju kortizola, koji energiju usmjerava prema razvojnim promjenama koje su ključne za opstanak, a u isto vrijeme ih udaljava od nebitnih funkcija kao što je, između ostalog, rast kose - kazao je Timberlajn.

Poslije rođenja, sva bebina kosa ostaje u fazi mirovanja. Kosa obično počinje intenzivno opadati u dobi od 8 do 12 sedmica, a počinje ponovo rasti oko 3 do 7 mjeseci života djeteta.

Sve u svemu, tek oko druge godine života se pojavljuje gusta kosa. Specifično vrijeme i obrazac gubitka i rasta kose ovisi o brojnim faktorima, uključujući spol, etničku pripadnost, genetiku, uvjete rođenja (prerano, rano ili kasno rođenje te vaginalni ili carski porođaj) te prehranu djeteta.