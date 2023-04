Šest znakova da je dijete ovisno o videoigrama

Stručnjakinja za kibernetičku sigurnost upozorava na šest znakova koji ukazuju da bi vaše dijete moglo biti ovisno o igricama i savjetuje kako mu pomoći da se oslobodi te navike.



Nedostaje li djetetu interesa za bilo što osim igranja i pokazuje li specifične simptome ponašanja kad ne igra svoje igrice – ako je tako, možda pokazuje rane znakove ovisnosti o igricama, piše miss mama.

Obratite pažnju

Stručnjakinja za kibernetičku sigurnost Lauren Mak sastavila je šest stvari na koje treba obratiti pažnju kako bi pomogla roditeljima da dopuste svojoj djeci da uživaju u igranju na mreži bez štetnih posljedica.

Prvi znak je razvijanje nedostatka interesa za stvari koje su ih nekoć zanimale ili nepostojanje želje za sudjelovanjem u drugim aktivnostima osim igranja.

- Ovo može ograničiti dijete u njegovim mogućnostima da se bavi drugim hobijima u kojima bi moglo biti iznimno, pa čak i ostvariti karijeru - objašnjava Laura.

Depresija i tjeskoba

Dijete također može početi pokazivati simptome ovisničke krize kada nije za ekranom. To može uključivati razdražljivost, neprijateljstvo, promjene raspoloženja, nestrpljivost, depresiju, tjeskobu i ljutnju. Također bi mogli zanemariti ličnu njegu i higijenu, a ovisnost o igrama također bi mogla poremetiti njihove obrasce prehrane. Ako se dijete teško koncentrira u školi, to bi moglo biti zbog njegovih navika igranja igara, dok dijete koje pokazuje smanjenu količinu suosjećanja također može razviti ovisnost, prenosi ''The Sun''.

- To će djetetu otežati stvaranje zdravih društvenih veza s okolinom i može dovesti do ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem - dodala je Laura.

Ako dijete pokazuje bilo koji od ovih znakova, postoji pet stvari koje možete učiniti kako biste to spriječili.

- Prvo, razgovarajte sa svojim djetetom i pokušajte odrediti svaki problem i simptom koji bi ono moglo osjećati - objasnila je Laura.

Vlastiti primjer

Provedite neko vrijeme identificirajući simptome djeteta i izrazite želju da napravite plan kako ćete im pomoći da ih prevladaju.

- Također je važno poticati zdravu upotrebu zaslona i vrijeme prekida rada, i to biste trebali učiniti. Ako pokušavate potaknuti dijete da provodi manje vremena online, pobrinite se da i vi učinite isto. To će mu dokazati da vrijeme koje provodite izvan mreže može biti jednako uzbudljivo kao što se ono osjeća online - ističe Laura.

Možete predložiti strategije suočavanja ako dijete razvije simptome krize. To bi moglo uključivati tjelovježbu ili nešto što bi stimuliralo njihov mozak - što će im odvratiti misli od igrica. Iako Laura ne savjetuje potpuni ''nadzor uređaja'' vašeg djeteta, predlaže da razmislite o korištenju roditeljskog nadzora.

Praćenjem djetetovog igranja igrica možete mu omogućiti da provodi vrijeme na internetu, ali samo u određenim razdobljima, objasnila je. Samo ne zaboravite biti otvoreni s djecom i dajte im do znanja da i dalje imaju pravo na privatnost, savjetuje. Na kraju, Laura je predložila da na igre gledate pozitivnije.

Zdraviji izbori

- Možda se čini kontraintuitivnim, ali pokazivanje interesa za igranje moglo bi dovesti do pozitivnijih razgovora prema donošenju zdravijih izbora i učiniti ih suosjećajnim prema vašim željama - zaključila je.