U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Za sat kraći put do mora

U današnjem izdanju „Dnevnog avaza“, najtiražnijeg dnevnog lista u BiH čitajte: Za sat kraći put do mora.

Do početka ljetne sezone bit će završen kolosalni most Počitelj, kao i cijela poddionica Počitelj - Zvirovići na autocesti koridora 5C, potvrdio nam je Denis Lasić, v.d. direktora JP „Autoceste FBiH“, koji je kazao kako je cilj da ovaj projekt bude završen do 20. juna.

Ekipa „Dnevnog avaza“ posjetila je jučer Memorijalni centar u Srebrenica, koji je bio otvoren za sve posjetioce. Tamo su, među brojnim posjetiteljima, sreli i Enes Karadža iz Jajca koji je poslao jasnu poruku negatorima genocida: „Neka samo ovi što negiraju genocid dođu i vide ove bijele nišane, sve će im biti jasno“.

Intenzivna potraga za prvim kopačem jame u Rudniku „Mramor“ kod Tuzle Asimom Šehanovićem traje već četvrti dan, ali kako kaže Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika uglja u FBiH odustati neće. Dodao je kako mema odustajanja, tražit će ga pa kad bi rukama sve prekopali.

Tonino Picula kazao je za „Avaz“ da je sigurnosna situacija u BiH stabilna, ali osjetljiva, ponavljajući ocjenu iz izvještaja EUFOR-a. Hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu dodao je da analize upućuju na to da ogromna većina stanovništva BiH želi mir.

Pčelari u Mostaru suočeni su s katastrofom kakvu ne pamte. Masovnom pomoru pčela već skoro dva mjeseca nema kraja, jer industrijski šećer koji je prosut iz vagona teretnog voza nakon željezničke nesreće koja u prigradskom naselju Opine, na samom ulazu u Mostar, i dalje stoji na istom mjestu! Do sada su, kazali su za „Avaz“ članovi Pčelarskog društva „Vrijesak“ Mostar, stradali milioni pčela. Sada se pitaju Ko će odgovarati za masovni pomor pčela u Mostaru?

Iako su turisti iz zapadnih zemalja često fascinirani cijenama u BiH u odnosu na njihovu državu, ipak neke stvari su u tim zemljama jeftinije nego ovdje. Jedan od primjera je maslac koji je u Švedskoj jeftiniji nego u BiH. Tako 400 grama maslaca u Švedskoj možete kupiti za 38.85 kruna, što je oko 6,5 KM , dok u jednom tržnom centru u BiH 250 grama maslaca najpoznatijeg proizvođača košta 8,25 KM.

Bh. manekenke na meti svjetskih fotografa. Naslovnice su najbolja ulaznica za nova tržišta pa modeli zbog njih dobivaju na cijeni i podižu svoj nivo na modnoj mapi. Mnoge naše ljepotice bile su ili jesu prva lica modnih magazina, a to se smatra vrhuncem karijere.

Nakon 16 godina u reprezentaciji Miralem Pjanić oprostio se od najdražeg dresa. Mali princ, kako su ga zvali od milja navijači, posljednje utakmice za selekciju naše zemlje proveo je ulazeći s klupe. Valjda je i Pjaniću bilo jasno da to više nije to.

