Mama na meti osuda zbog načina na koji grli sina u javnosti

U jednom od porukama koje je podijelila na svom profilu na Instagramu, njen sin se obraća osobi koja je pitala da se izjasni povodom situacije.

- Niti je ona skočila, niti sam je podizao. A situacija ne postoji. Bio je to trenutak pun emocija i za mene kao sina i za nju kao majke, jer me prvi put vidjela u dresu s brojem 44. To je simbolika za datum očeve smrti, sa kojim smo do njegove smrti imali borbu, jer je bio alkoholičar. Ponosan sam što imam takvu majku i nismo dužni nikom da se pravdamo za našu ljubav - odgovara mladić.

Čak su i tu ljudi komentarisali kako je ova majka željna pažnje i da ne treba nastavljati s ovom pričom.