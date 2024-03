Mama odbila sinu kupiti slatkiš, on napravio scenu: Njena reakcija ga je natjerala da odmah vrati bombone

Stariji dječak je uzeo kesicu bombona i pokazao je mami, međutim, na njegovo razočarenje, ona je odmahnula glavom, stavivši mu do znanja da ih neće kupiti. Istog trenutka uslijedila je nezamisliva scena: dijete je bacilo kesicu bombona na pod, a potom leglo u svjesnoj namjeri da histeriše. Iako na snimku nema tona, vidi se kako dijete bijesno udara nogama o pod.

View this post on Instagram

Mama više nije mogla da podnese njegovo histerisanje, pa je naočigled ostalih kupaca uradila nešto što bi se malo ko usudio. Ona nije krenula da se raspravlja s djetetom, da ga kažnjava, niti da ga moli da ustane. Uradila je nešto mnogo gore: legla je na pod i počela još gore da bijesni i udara nogama. Prolaznici su je zaobilazili u čudu, ali svima je bilo jasno da je u pitanju odgojna metoda. Koliko je ovo djelovalo, vidimo po tome što je dječak što prije ustao, čak je brzo i vratio kesicu bombona s poda na policu gdje je stajala.

Brojni komentari

Potom su dalje nastavili baš kao da se ništa nije dogodilo.

- Moja mama je veoma striktna - piše u opisu videa.

Snimak je dobio 160.000 sviđanja na Instagramu, dok su se komentari redali.

- „Moja mama je identičnu situaciju priredila meni u prodavnici. Nikada više nije imala problem s mojim napadima bijesa“, „Uradila sam istu stvar kao ova žena u sličnim okolnostima i samo mogu da kažem da djeluje“, „Ne radite to, traumirate djecu“, „Ovo je zapravo taktika koju smo učile u vrtiću radeći kao odgajateljice. Ukoliko imitirate dijete, trgnut ćete ga da shvati koliko blesavo izgleda. Ponekad se zaista trgnu, nekad se i smiju, a nekad samo nijemo posmatraju“, „Moja mama bi me samo ostavila da histerišem na podu i napustila prodavnicu“, „Ali beba u kolicima koja se pita šta li se to upravo dogodilo je najsmješnija“ - komentarisali su korisnici Instagrama.