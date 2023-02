Testirana teorija: Može li vođenje ljubavi pokrenuti porođaj

Postoji niz teorija i mitova vezanih za trudnoću i porođaj. U mnoge teze se vjeruje iako ne postoje konkretni dokazi za to. Upravo je to slučaj i sa pitanjem - da li intimni odnos zaista može da pokrene porođaj u odmakloj trudnoći ili je to samo mit?

Pred kraj trudnoće, u posljednjim danima, pred vjerovatni termin porođaja, svakog momenta mogu krenuti kontrakcije i porođaj može početi. Međutim, da li je ovo moguće potaći - i to seksom? Kako ovo pitanje ne bi ostalo bez konkretnih dokaza i jednog konačnog i tačnog odgovora - stručnjaci iz Italije provjerili su svaki detalj ove teorije.

Okidač za kontrakcije

Bapska priča ili ne - svakako se o detaljima i "dokazima" mnogo pričalo. Počevši od toga da se vjeruje da upravo orgazam kod žene može da bude okidač za pokretanje kontrakcija u odmakloj trudnoći, ili da se sperma sastoji od supstanci koje su slične onim koje se daju prilikom indukcije porođaja - tvrdnjama da je ovo moguće i tačno nema kraja.

Sadržaj sperme kao pokretač porođaja

Naučnici sa Univerziteta u Napulju započeli su istraživanje s ciljem da se konačno otkrije tačnost svake ove tvrdnje u vezi s intimnim odnosom i pokretanjem porođaja. Počeli su sa ispitivanjem sadržaja sperme, gdje su našli odgovor da se ona sastoji od prostaglandina, hormona koji se u sintetičkom obliku nalazi u sredstvima koja se koriste za indukciju porođaja, ali da je ovog sastojka u spermi zaista malo.

Kada se uzme u obzir i to da intimni odnos ima i mehaničke efekte na tijelo žene, on može potaći povećavanje kontrakcija u maternici, zbog čega se još od 70-ih godina prošlog stoljeća govori o povezanosti seksa sa pokretanjem porođaja.

Ipak, tvrde naučnici, ne može se tako lako izjednačiti seks sa uzrokom početka porođaja u odmakloj trudnoći. U obzir bi svakako trebalo uzeti i druge parametre, potencijalne uzročnike za pokretanje kontrakcija, ali i učestalost intimnih odnosa trudnice sa partnerom.

Sigurno za bebu i majku

Do preciznih dokaza ne može se doći dok se ne uradi još niz istraživanja, ali je rad naučnika s Univerziteta u Napulju, nakon istraživanja provedenog u Maleziji, u kom je učestvovalo 1.100 trudnica između 35. i 38. sedmice trudnoće, korak ka potpunom saznanju da li seks zaista može pokrenuti porođaj. Do tada - struka se slaže u jednom - intimni odnosi u trudnoći su sigurni kako po zdravlje trudnice tako i po zdravlje bebe, i da, ukoliko žene uživaju u njemu i nemaju strogu zabranu od ginekologa koji im vodi trudnoću - nemaju potrebu da izbjegavaju seks u posljednjim sedmicama trudnoće.