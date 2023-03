Smiju li trudnice jesti med: Evo što kažu stručnjaci

Možda ste čuli da djeca mlađa od jedne godine ne smiju jesti med. To je istina - stručnjaci preporučuju odgodu uvođenja meda kod male djece jer može nositi bakteriju koja je posebno opasna za dojenčad, donosi Very Well Family.

Prirodno je stoga zapitati se smijete li jesti med tokom trudnoće. Srećom, ova slatka poslastica u većini je slučajeva sasvim sigurna za vas i vaše nerođeno dijete, objašnjava ginekolog Brajan Levin (Brian Levine).

Domaći lijek

Od davnina se u medu uživalo kao u ukusnoj hrani, ali i domaćem kućnom lijeku za određene bolesti. Međutim, razlog zašto neki ljudi dovode u pitanje sigurnost meda je taj što ponekad sadrži bakteriju pod nazivom Clostridium botulinum.

Ova bakterija može brzo rasti u vašim crijevima i proizvoditi neurotoksine koji dovode do botulizma, rijetke, ali ozbiljne bolesti koja može uzrokovati slabost i paralizu u rukama, nogama, abdominalnom području ili dišnom sistemu.

Savjetovati se sa liječnikom

Međutim, ovaj rizik ne predstavlja opasnost za većinu djece i odraslih ljudi.

- Djeca starija od jedne godine i zdrave odrasle osobe, uključujući trudnice, mogu sigurno konzumirati med jer ih njihov imunološki sistem štiti od svih bakterija koje bi med mogao sadržavati - tvrdi Sendi Prokter (Sandy Procter), profesorica nutricionizma na Univerziteti Kansas State.

Međutim, s obzirom na to da je svaka trudnoća drugačija, stručnjaci preporučuju da je dobro posavjetovati se s liječnikom ako imate bilo kakvih pitanja o jedenju meda tijekom tog perioda.