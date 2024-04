Milan s komšijama održava muslimanska mezarja kod Foče, poručio je: "To je sevap očistiti!"

Uvrede, prijetnje, najave gradnje zidova među narodima i podjele i zraka koji dišemo dobre ljude potiskuju u drugi plan, ali ih ima i daleko od očiju šire javnosti preživljavaju još jednu krizu u BiH. Milan Gagović iz sela Lazija kod Foče dan je proveo uređujući mezarje svojih komšija Bošnjaka u obližnjoj Patkovini.



- Ja to radim godinama za moje komšije odavde koji su većinom negdje na strani, ima ih i ovdje i tako. Tako smo se i dogovorili. Ja smatram da je svako groblje sveto mjesto. To je sevap očistiti, pa sa nekoliko ljudi ovdje zađemo i to uradimo. Uredimo i muslimanska i pravoslavna, nekad za sevap, a nekad i za pare - kaže Gagović.

Dodaje da su zbog trenutne krize zabrinuti ljudi na terenu, da ga zovu prijatelji i pitaju smiju li doći u Foču, a Milan vjeruje da je sve što gledamo i slušamo samo politički marketing.

- Meni se čini da se narod voli, kako vrijeme prolazi sve bolji su odnosi. Ljudi su bili u ratu, znaju kakva je to muka, šta su ti jadi i meni se čini da, bar dok ove generacije ne izumru, nema nekog kome bi palo na pamet da pravi neku glupost - kaže Gagović.