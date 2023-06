Strije u trudnoći: Voda može spriječiti njihovu pojavu, evo kako

Kada jednom dobijete strije, teško ih je ukloniti s kože, stoga biste za vrijeme trudnoće morali nastojati spriječiti njihov nastanak, ili ga barem ublažiti. Kako?

Niti jedna žena ne želi na svojoj koži vidjeti strije, no kada ste trudni, svjesni ste da, zajedno s mučninom, bolovima u leđima i čestim umorom, postoji mogućnost da se pojavi i taj neugodni ružičasti niz ožiljaka. Čak 75 do 90 posto trudnica uoči strije na svojoj koži, najčešće tokom šestog ili sedmog mjeseca trudnoće. Problematična područja koja strije vole “napasti” jesu trbuh, grudi, bedra, struk i stražnjica. Ali to nije sve, strije se mogu pojaviti i na drugim područjima, poput ruku i ostalih dijelova tijela, ovisno o vašoj tjelesnoj težini i genetskoj povijesti.

Šta su strije

Oštećenja na koži u obliku tanjih i debljih linija koja obično nastaju usljed prebrzog rastezanja vezivnog tkiva. U trudnoći nastaju, jer tokom naglih promjena u težini i hormonalnih promjena dolazi do istezanja kože i gubitka elastičnosti.

Naučnici poručuju da genetika igra veliku ulogu u nastanku strija, stoga, ako vam je majka dobila strije u trudnoći, velika je vjerovatnost da će se pojaviti i na vašem tijelu.

Važno je i koliko ste se udebljali tokom trudnoće. Ako ste u prošloj trudnoći prošli bez strija, nemojte se opustiti. Mjere opreza obavezne su tokom svake trudnoće. Postoje metode kojima možete smanjiti mogućnost nastanka strija.