Pjevačica pokazala kako izgleda tijelo 11 dana nakon poroda

View this post on Instagram

Uzmite vremena. Budite blage prema sebi, svom tijelu i umu. Zapamtite da ste još u fazi oporavka i ne zaboravite na to podsjetiti i one oko sebe. Slavite svoje novo tijelo. MORALO se promijeniti. Na nekim će mjestima biti veće, na drugima manje. Prekrasno je i prirodno. Ignorirajte sve one koji vam govore kako biste ili ne biste trebali izgledati nakon određenog vremena. Živimo u 2023., ljudi se moraju opustiti. To je vaše putovanje. Vaše vrijeme i VAŠE tijelo. Nije isto kao kod drugih žena i to je ono što ga čini posebnim. Ti si jedinstvena. Ovo je moje tijelo 11 dana nakon poroda i sada nakon 35 dana još izgledam gotovo isto. VOLIM svoje tijelo. Dalo mi je najdivnijeg cimera. A kad ponovno bude spremno za promjenu, to će se i dogoditi. Kakva god ona bila, prihvatit ću je - napisala je emotivna Džesi Džej, koja je s fanovima podijelila i fotografije mališana rođenog carskim rezom, ali i video nastao u iščekivanju poroda.