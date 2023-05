Džesi Džej na svijet donijela sina godinu dana nakon što je izgubila dijete

Nakon što je ranije ove godine objavila da je trudna, Džesi Džej (Jessie J) je otkrila da je dobila dječaka s dečkom.

- Prije sedam dana moj se cijeli život promijenio. Moj sin je ušao u ovaj svijet i moje srce je dvostruko naraslo. Osjećaj je neopisiv. On je magija. On je ostvarenje svih mojih snova. On je moj cijeli svijet. Upijam svaku sekundu i još uvijek ne mogu vjerovati da je on stvaran, moj i ovdje. Za sve vas koji ste pratili moje putovanje do ovog trenutka, hvala vam za svu vašu ljubav i podršku - poručila je Džej.