Fotografija koja pokazuje koliko je zaista čudesna pupčana vrpca

Mnogi misle da je pupčana vrsta tek cjevčica kojom majke prenose hranjive stvari svojim bebama u stomaku.

Ali fotografija objavljena na Instagram stranici Love What Matters jasno daje do znanja da to nije tako. Prikazan je presjek pupčane vrpce, na kojem se vidi da se u vrpci nalaze dvije arterije i jedna vena.

Pupčana vena opskrbljuje plod oksigeniranim, hranjivim stvarima bogatim krvlju iz posteljice, dok kroz arterije natrag u posteljicu odlazi deoksigenirana krv koju pumpa malo fetalno srce.

Pupčana vrpca ulazi u plod preko abdomena, na mjestu gdje će nakon odvajanja nastati pupak. Unutar ploda pupčana vena ide dalje prema jetrenim vratima (porta hepatis), gdje se grana na dva ogranka. Jedan od tih ogranaka se spaja s venom portae hepatis, koja nosi krv u jetru.