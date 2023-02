Ovih sedam dijelova tijela tvoje dijete ne bi smjelo dodirivati

Znaš li da tvoje dijete treba biti oprezno dok rukama dodiruje različite dijelove tijela? Nečiste ruke mogu lako dovesti do infekcija, a zatim i bolesti. I djeca ne promisle dvaput prije nego prstima počešu različite dijelove tijela. Zapravo, dodirivanjem određenih dijelova tijela dijete ima veću vjerovatnost širenja određenih infekcija.



Ozbiljne bolesti

Jednostavne svakodnevne stvari poput grickanja noktiju ili dodirivanja lica nečistim prstima mogu dovesti do ozbiljnih bolesti.

- Čak i nakon pravilnog pranja, ruke i prsti se brzo ponovo kontaminiraju iz okoline - kaže Keli Rejnolds (Kelly Reynolds), vanredna profesorica na “Zuckerman College of Public Health” na Univerzitetu Arizona.

Tjelesna higijena vitalna je lekcija koju djecu treba podučavati od rane dobi ili bi moglo biti prekasno.

Evo koje dijelove tijela tvoje dijete treba izbjegavati dodirivati.

Uho (unutrašnje uho)

Dijete nikada ne bi smjelo gurati svoje prste ili bilo što drugo, uključujući i slušalice, u uši. Tako može unijeti bakterije u to područje ili bi se tanka koža koja oblaže ušni kanal mogla razderati. Ako sumnjaš da tvoje dijete ima naslage voska, savjetuje se da odete kod otorinolaringologa umjesto da se sami pokušavate to riješiti.

Lice (izbjegavanje dodirivanja ranica na koži ili bobuljica)

Voda za pranje lica, maramice za lice, kreme za lice popularne su s razlogom. Prema vodećoj web-stranici, ruke vašeg djeteta mogu sadržavati brojne bakterije, viruse i alergene koji mogu oštetiti kožu lica. Ako dijete pokuša počešati lice ili iskopati bobuljicu, to može dovesti do daljnje infekcije. Osim toga, prsti često sadrže ulje i klice koje mogu začepiti pore, što dovodi do izbijanja mrlja i tragova.

Nos (kopanje nosa)

Jedna prljava navika kojoj se djeca prepuštaju je kopanje nosa. S ovom navikom treba odmah prestati. Nos je vrlo osjetljiv dio ljudskog tijela i treba ga ostaviti na miru. U nosnoj šupljini postoje brojne prirodne i zdrave bakterije. Kada djeca guraju prste u nos, unose različite bakterije, koje mogu preuzeti dobre bakterije i uzrokovati zdravstvene probleme.

Usta (unutrašnjost usta)

Djeca često koriste ruke kako bi stavljala prljave stvari u usta jer su znatiželjna i uče nove stvari svaki dan, mogli bi samo staviti kamen u usta ili otpali komad slatkiša. Ovo je vrlo loša navika.

Prema studiji objavljenoj u ''Journal of Applied Microbiology'', trećina klica u ustima prenosi se s prstiju. Djeca diraju sve i svašta, poput kvaka, slavine i ključeva. Zatim stavljaju prste koji imaju bakterije u usta, što rezultira bolešću.

Oči (unutrašnjost očiju)

Oči su prozor u svijet i ni pod koju cijenu ih ne treba dirati bez odgovarajućih mjera opreza, osim ako je potrebno. Ako dijete želi ukloniti prašinu s očiju, može ga lagano poprskati vodom. No, kada djeca redovno dodiruju oči rukama, unose klice i riskiraju unošenje prljavštine koja može izazvati iritaciju, pa čak i ogrebotine na osjetljivoj rožnici.

Naučite svoje dijete da se odupre porivu da protrlja oči.

Nokti (unutrašnjost noktiju)

Dio ispod noktiju sadrži mnogo prljavštine, uključujući bakterije i klice. Djeca obično zubima uklanjaju prljavštinu koja dovodi do infekcije i bolesti. Naučite svoju djecu da redovno podrezuju nokte i peru ruke sapunom i vodom. Kod djece treba obeshrabriti bilo kakve navike ''čačkanja'' noktiju.

Stražnjica (češkanje po stražnjici)

Stražnjica je dio tijela koji bi djeca trebala izbjegavati dodirivati rukama, osim prilikom pranja i brisanja. Ovaj dio sadrži bakterije koje bi mogle biti štetne jer bi se mogle proširiti preko ruku djeteta na druge dijelove njegova tijela uzrokujući infekciju i bolest.

Važno je objasniti djeci da određene dijelove tijela treba ostaviti na miru radi njihovog dobrog zdravlja.