Bake mogu biti povezanije s unucima nego s vlastitom djecom

Studija objavljena u časopisu “Proceedings of the Royal Society B” pokazala je da bake mogu osjećati dublju emocionalnu povezanost sa svojim unucima nego s vlastitom djecom.



Studija, koju su proveli istraživači sa Univerziteta Emory, ispitala je mozgove 50 žena koje su imale barem jednog unuka u dobi od 3 do 12 godina. Mozgovi žena skenirani su pomoću funkcionalne magnetne rezonance, koja ispituje aktivnost mozga.

Procjena povezanosti

Ženama su prikazane slike njihovih unuka, djeteta, anonimnog djeteta i anonimne odrasle osobe kako bi istraživači mogli vidjeti koja su područja mozga za to vrijeme stimulirana. Bake su, također, dobile upitnike kako bi se procijenilo njihovu povezanost s unucima.

- Ono što stvarno dolazi do izražaja je aktivacija u područjima mozga koja su povezana s emocionalnom empatijom. To sugerira da su bake usmjerene prema tome da osjećaju ono što osjećaju njihovi unuci kada komuniciraju s njima. Ako im se unuk smiješi, osjećaju djetetovu radost. A ako njihov unuk plače, one osjećaju djetetovu bol - rekao je Džejms Riling (James Rilling), antropolog i glavni autor studije.

Kognitivna empatija

Istraživači su primijetili da se kod baka, kada bi vidjele svoju odraslu djecu, aktiviralo područje mozga koje ukazuje na kognitivnu empatiju.

Emocionalna empatija odnosi se na to da osjećamo emocije drugih, dok se kod kognitivne empatije radi o tome da na kognitivnom nivou razumijemo šta neko drugi osjeća i zašto.

- Mala djeca su vjerovatno razvila osobine pomoću kojih mogu manipulirati ne samo majčinim mozgom već i mozgom bake. Odraslo dijete nema isti faktor “slatkoće”, pa možda neće izazvati isti emocionalni odgovor - dodao je Riling.