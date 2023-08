Bolničarka upozorila na uobičajene stvari u domu koje mogu biti vrlo opasne za djecu

Određeni predmeti u našem domu mogu predstavljati potencijalnu opasnost za sigurnost djeteta, a da toga često nismo ni svjesni.

Na isto je upozorila bolničarka i majka troje djece Niki Jarkuc (Nikki Jurcutz), koja je na svom Instagram profilu Tiny Hearts Education objavila popis stvari koje mogu biti vrlo opasne za naše dijete te bismo ih trebali skloniti.



Žice i kablovi duži od 20 centimetara

Kako objašnjava Jurkuc u svojoj objavi, žice i kablovi duži od 20 centimetara predstavljaju veliku opasnost za dijete jer mogu dovesti do gušenja. Ovdje se podrazumijevaju punjači za mobitel ili laptop, remenje i sve vrste igračaka koje na sebi imaju konope.

Stvari koje mogu sadržavati vodu

Bolničarka upozorava da je djetetu dovoljno samo 20 sekundi da se utopi, i to u samo nekoliko centimetara vode. Zato je potrebno posebnu pažnju obratiti na stvari kao što su kada, bazen, pa čak i posudice s vodom za kućne ljubimce.

Predmeti koji imaju sitne baterije

S obzirom na to da se broj djece koja se zaprimaju na Hitnu pomoć nakon što su progutala male litijske baterije, poznate i kao dugmaste baterije, udvostručio u posljednjem desetljeću, pedijatri redovno upozoravaju roditelje da pripaze na igračke koje ih sadrže. Naime, upravo one uzrokuju najveću opasnost od gušenja kod male djece. Osim igračaka, to mogu biti ključevi od auta ili satovi.

Vrući predmeti

Predmeti koji se mogu lako i brzo zagrijati poput lonaca, pegle ili šalica s vrućom tekućinom predstavljaju veliku opasnost od potencijalnih opekotina koje mogu ostaviti ožiljke na djetetu za cijeli život. Upravo zato bolničarka upozorava da djecu nikada ne ostavljamo samu u blizini tih predmeta.

Lijekovi

Osim što kod djece mogu uzrokovati po život opasne nuspojave ako ih pojedu, lijekovi, također, mogu dovesti do gušenja, zbog čega ih je potrebno uvijek držati daleko od djece, upozorava bolničarka.