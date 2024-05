Na snagu danas stupile Šmitove izmjene Ustava FBiH

Na snagu su danas stupile izmjene Ustava Federacije BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit prošle godine.

Podsjećamo, one prošle godine nametnuo kratkoročno rješenje kojim je omogućio izbor Vlade FBiH i spriječio blokadu Federacije BiH. Osim toga, on je donio i dugoročno rješenje za izbor Vlade FBiH, ali je dao i političarima rok od jedne godine da sami izvrše korekcije ovog prijedloga ili će one stupiti na snagu.

Ipak, u prethodnoj godini političari nisu uopšte ni pokušali da dođu rješenja po ovom pitanju.

Od danas na snagu stupa odredba prema kojoj će, ukoliko u prva kruga ne bude saglasnosti predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, moći biti izabrana Vlada FBiH uz preglasavanje jednog od njih troje.

U slučaju preglasavanja predsjednika ili jednog od dva potpredsjednika o izboru Vlade FBiH bi odlučivala oba doma, a tri petine delegata u Domu naroda niti u jednom klubu naroda ne smjeli biti protiv.