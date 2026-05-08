Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OŠTRA REAKCIJA

Iran se oglasio nakon američkog napada na tankere: "Sada cijeli svijet vidi pravo lice SAD-a"

Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je nakon što je američki vojni avion otvorio vatru na dva naftna tankera koja su plovila prema Iranu

Esmail Bagei. IRNA

M. Až.

prije 36 minuta

Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je nakon što je američki vojni avion otvorio vatru na dva naftna tankera koja su plovila prema Iranu, optuživši Sjedinjene Američke Države za "avanturizam i razbojničko ponašanje".

Oštru poruku uputio je glasnogovornik iranskog ministarstva Esmail Bagei, koji se oglasio na društvenoj mreži X.

- Podmukle noćne spletke i naivni eufemizmi poput 'lakog šamara' ne mogu izbrisati duboku sramotu koja proizlazi iz narcisoidnosti, pohlepe, bezobzirne pogrešne procjene i nezakonite neodgovornosti - napisao je Bagei.

Dodao je da su posljedice američkih poteza sada vidljive cijelom svijetu.

- Posljedice ovog samovoljnog avanturizma i razbojništva sada su postale jasne cijelom svijetu. Nepovezane i zabludjele objave više nemaju nikakav utjecaj na stvarnost – iako, kao i uvijek, vrijedi da što dublje tonu u ludilo, to postaju maštovitiji u njegovom opravdavanju - poručio je.

Blokada i rat na internetu

Sjedinjene Američke Države u međuvremenu brane blokadu iranskih luka, navodeći da je riječ o odgovoru na iransku blokadu Hormuškog moreuza.

Iako je tokom sukoba poginuo veliki broj visokih zvaničnika iranskog režima, a velikom dijelu stanovništva bio ograničen pristup internetu, vodeći iranski dužnosnici ostali su aktivni na društvenim mrežama, odakle su nastavili upućivati poruke i kritike svojim protivnicima.

Poteškoće u praćenju stanja

Istovremeno, sve je teže utvrditi stvarno stanje na terenu jer i iranski zvaničnici i Donald Tramp (Donald Trump) gotovo neprekidno objavljuju komentare i tvrdnje na internetu, što dodatno otežava stvaranje jasne slike o razvoju sukoba.

# IRAN
# SAD
# ESMAIL BAGHAEI
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.