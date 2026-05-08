Iran se oglasio nakon američkog napada na tankere: "Sada cijeli svijet vidi pravo lice SAD-a"

Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je nakon što je američki vojni avion otvorio vatru na dva naftna tankera koja su plovila prema Iranu, optuživši Sjedinjene Američke Države za "avanturizam i razbojničko ponašanje".

Oštru poruku uputio je glasnogovornik iranskog ministarstva Esmail Bagei, koji se oglasio na društvenoj mreži X.

- Podmukle noćne spletke i naivni eufemizmi poput 'lakog šamara' ne mogu izbrisati duboku sramotu koja proizlazi iz narcisoidnosti, pohlepe, bezobzirne pogrešne procjene i nezakonite neodgovornosti - napisao je Bagei.

Dodao je da su posljedice američkih poteza sada vidljive cijelom svijetu.

- Posljedice ovog samovoljnog avanturizma i razbojništva sada su postale jasne cijelom svijetu. Nepovezane i zabludjele objave više nemaju nikakav utjecaj na stvarnost – iako, kao i uvijek, vrijedi da što dublje tonu u ludilo, to postaju maštovitiji u njegovom opravdavanju - poručio je.

Blokada i rat na internetu

Sjedinjene Američke Države u međuvremenu brane blokadu iranskih luka, navodeći da je riječ o odgovoru na iransku blokadu Hormuškog moreuza.

Iako je tokom sukoba poginuo veliki broj visokih zvaničnika iranskog režima, a velikom dijelu stanovništva bio ograničen pristup internetu, vodeći iranski dužnosnici ostali su aktivni na društvenim mrežama, odakle su nastavili upućivati poruke i kritike svojim protivnicima.

Poteškoće u praćenju stanja

Istovremeno, sve je teže utvrditi stvarno stanje na terenu jer i iranski zvaničnici i Donald Tramp (Donald Trump) gotovo neprekidno objavljuju komentare i tvrdnje na internetu, što dodatno otežava stvaranje jasne slike o razvoju sukoba.