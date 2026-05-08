Velika tuga u Fojnici: Dan nakon što je izgubio sina, preminuo i otac

Odlazak oca i sina u razmaku od jednog dana ostavio je veliku prazninu među članovima porodice, prijateljima i poznanicima

Esnaf Merdžanić. Facebook

Dž. R.

prije 2 dana

U Fojnici je jučer preminuo Esnaf Merdžanić u 49. godini života, a samo dan nakon njega preminuo je i njegov otac Mehmed Merdžanić.

I Mehmedu i Esnafu će se danas obaviti dženaza iza ikindije namaza u 16:40 sati ispred mekteba u Merdžanićima.

Ukop će se obaviti u haremu Mekuše.

# FOJNICA
# TUGA
# TRAGEDIJA
