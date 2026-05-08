Amiru Pašiću Faći produžen pritvor za još dva mjeseca: Ukupno devet mjeseci iza rešetaka zbog psovanja na TikToku

Općinski sud u Sarajevu je na prijedlog Tužilaštva KS produžio pritvor Amiru Pašiću Faći za još dva mjeseca, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, Amir Pašić Faćo se nalazi u pritvoru od 22. oktobra prošle godine.

On je u međuvremenu optužen za krivično djelo psihičko nasilje putem informacionih tehnologija.

Inače, on se tereti da je psihičko nasilje počinio putem društvene mreže TikTok, a na štetu Dalije Hasanbegović-Konaković, supruge predsjednika NiP-a Elmedina Konakovića, zamjenice državnog ministra Duške Jurišić, novinarke Rabije Arifović, ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka i generalne sekretarke Udruženja BH Novinari Borke Rudić.