Kada sport spaja gradove i emocije – Amko komerc uz Sarajevo Trophy 2026 i sjećanje na Farisa Pendeka.

Međunarodni omladinski turnir Sarajevo Trophy 2026 bit će održan od 4. do 7. juna 2026. godine na terenima Centra Safet Zajko i pomoćnom terenu stadiona Grbavica, okupljajući veliki broj mladih fudbalera i sportskih kolektiva iz različitih zemalja.

Sarajevo Trophy iz godine u godinu prerasta u jedan od najvažnijih omladinskih sportskih događaja u regionu, promovišući Sarajevo kao grad sporta, zajedništva i mladosti.

Organizator turnira, Akademija fudbala Sparta, kontinuirano radi na razvoju mladih sportista i promociji Bosne i Hercegovine kroz sport. Djeca Sparte već godinama uspješno predstavljaju naš grad i državu širom regiona, a ovog proljeća i ljeta taj put dobija još snažniju međunarodnu dimenziju.

Nakon Sarajevo Trophyja, generacije 2015. i 2016. predstavljat će Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim turnirima u Beču i Turskoj, gdje će naši dječaci ponosno biti ambasadori grada Sarajeva, sporta i zajedništva.