Kada sport spaja gradove i emocije – Amko komerc uz Sarajevo Trophy 2026 i sjećanje na Farisa Pendeka

Turnir mladih fudbalera posvećen zajedništvu, sportu i sjećanju na Farisa Pendeka

prije 2 dana

Međunarodni omladinski turnir Sarajevo Trophy 2026 bit će održan od 4. do 7. juna 2026. godine na terenima Centra Safet Zajko i pomoćnom terenu stadiona Grbavica, okupljajući veliki broj mladih fudbalera i sportskih kolektiva iz različitih zemalja.

Sarajevo Trophy iz godine u godinu prerasta u jedan od najvažnijih omladinskih sportskih događaja u regionu, promovišući Sarajevo kao grad sporta, zajedništva i mladosti.

Organizator turnira, Akademija fudbala Sparta, kontinuirano radi na razvoju mladih sportista i promociji Bosne i Hercegovine kroz sport. Djeca Sparte već godinama uspješno predstavljaju naš grad i državu širom regiona, a ovog proljeća i ljeta taj put dobija još snažniju međunarodnu dimenziju.

Nakon Sarajevo Trophyja, generacije 2015. i 2016. predstavljat će Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim turnirima u Beču i Turskoj, gdje će naši dječaci ponosno biti ambasadori grada Sarajeva, sporta i zajedništva.

Faris Pendek – Čuvamo te od zaborava

Posebnu emociju i značaj i ove godine nosi nagrada „Faris Pendek“, čiji je ponosni sponzor domaći lanac trgovina Amko komerc. Nagrada se dodjeljuje najboljem odbrambenom igraču turnira, čuvajući uspomenu na talentovanog mladog sportistu Farisa Pendeka i vrijednosti koje je nosio, prijateljstvo, sportski duh, dobrotu i zajedništvo.

Kroz podršku ovoj nagradi, ali i brojnim projektima koji okupljaju djecu i mlade, Amko komerc potvrđuje svoju snažnu društvenu odgovornost i opredijeljenost da bude podrška pozitivnim pričama koje grade zdravije i bolje društvo. Jer ulaganje u djecu, sport i zdrave vrijednosti nije samo podrška jednom događaju, to je ulaganje u budućnost.

Sarajevo Trophy nije samo turnir. To je mjesto novih prijateljstava, dječijih osmijeha, sportskih snova i uspomena koje ostaju za cijeli život.

Uz podršku Amko komerca i ostalih partnera, Sarajevo Trophy 2026 nastavlja rasti kao velika sportska priča koja povezuje djecu, porodice i sportske kolektive širom regiona i Evrope.

Zajedno gradimo priču sporta, prijateljstva i zajedništva.

