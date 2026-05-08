PROLAZNICI U ŠOKU

Bizarna scena na magistrali kod Priboja: Mrtvački sanduk s pokojnikom ispao nasred puta

Mrtvački sanduk s pokojnikom ispao nasred puta.

M. Až.

prije 2 dana

Nesvakidašnja scena iznenadila je, ali i uznemirila vozače i građane koji su se kretali magistralnim putem kroz opštinu Priboj.

Na skretanju prema bolnici, iz za sada nepoznatih razloga, na kolovozu se našao mrtvački sanduk s pokojnikom.

- Pretpostavlja se da je sanduk ispao iz vozila kojim je prevožen pokojnik. Jedan od vozača koji je u tom trenutku naišao odmah je obavijestio nadležne službe, nakon čega su reagovali radnici. Sanduk je ubrzo uklonjen s magistrale, a tijelo pokojnika vraćeno porodici - rekao je za RINU jedan od građana.

Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do ovog incidenta, prenosi Blic.

# SRBIJA
# PRIBOJ
