KAMERA SVE SNIMILA

Video / Pojavio se snimak bizarne scene kod Priboja: Mrtvački sanduk s pokojnikom ispada iz pogrebnog vozila usred vožnje

Nakon što je vijest prvobitno objavljena, pojavio se i video koji cijeli događaj čini još bizarnijim

Mrtvački sanduk s pokojnikom ispada iz pogrebnog vozila.

M. Až.

prije 58 minuta

Vijest da je mrtvački sanduk ispao iz pogrebnog vozila usred vožnje na magistralnom putu u Priboju, šokirala je jutros sve u Srbiji. 

Nakon što je vijest prvobitno objavljena, pojavio se i video koji cijeli događaj čini još bizarnijim.

Na snimku sigurnosnih kamera jasno se vidi nesvakidašnja scena kod skretanja prema bolnici, gdje se na kolovozu našao mrtvački sanduk s pokojnikom, što je iznenadilo vozače i prolaznike.

Ubrzo nakon toga, dvojica muškaraca iz vozila izašla su i vratila sanduk nazad u pogrebno vozilo.

Srećom, sanduk se prilikom pada nije otvorio.

# SRBIJA
# PRIBOJ
