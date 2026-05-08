Video / Pojavio se snimak bizarne scene kod Priboja: Mrtvački sanduk s pokojnikom ispada iz pogrebnog vozila usred vožnje

Vijest da je mrtvački sanduk ispao iz pogrebnog vozila usred vožnje na magistralnom putu u Priboju, šokirala je jutros sve u Srbiji.
KAMERA SVE SNIMILA
Mrtvački sanduk s pokojnikom ispada iz pogrebnog vozila. Instagram
Nakon što je vijest prvobitno objavljena, pojavio se i video koji cijeli događaj čini još bizarnijim.
Na snimku sigurnosnih kamera jasno se vidi nesvakidašnja scena kod skretanja prema bolnici, gdje se na kolovozu našao mrtvački sanduk s pokojnikom, što je iznenadilo vozače i prolaznike.
Ubrzo nakon toga, dvojica muškaraca iz vozila izašla su i vratila sanduk nazad u pogrebno vozilo.
Srećom, sanduk se prilikom pada nije otvorio.
