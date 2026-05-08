Ovo su detalji optužnice iz 2015. godine za nasilje u porodici: Tarik Prusac udarao majku pesnicama, bratu prijetio da će ga ubiti

Tarik Prusac, koji se sumnjiči za teško ubistvo svoje supruge Elme Godinjak-Prusac, s kojom je bio u postupku razvoda, a koje se dogodilo u sarajevskom naselju Dobrinja, 1. maja 2026. godine poslijepodne, ostaje u pritvoru narednih mjesec dana, što je odlučeno odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu. - Pritvor po ovom rješenju može trajati mjesec, počev od 1. maja 2026. godine ili do druge odluke suda – ranije su naveli iz Suda.

Ovaj slučaj ubistva zgrozio je javnost u državi, a još je više zaprepastila vijest da je i ranije bio nasilan prema svom bratu i majci. Tužiteljica Iva Kurilić na ranije održanom ročištu je iznijela informaciju o nasilju u porodici, a „Dnevni avaz“ je imao uvid u sadržaj optužnice. Krvni podlivi Optužnica protiv Prusca podignuta je 16. oktobra 2015. godine Općinskom sudu u Sarajevu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici. Prusac je u vrijeme počinjenja krivičnog djela bio neoženjen i bio je zaposlen kao radnik u jednoj kompaniji. Tada je navedeno da je srednjeg imovnog stanja. - Dana 23. 5. 2015. godine oko 00.45 sati, u Sarajevu, u ulici Čobanija, općina Centar, u stanu u kojem živi u zajedničkom domaćinstvu sa majkom M. P., nakon kraće prepirke sa istom, fizički je napao, na način što ju je više puta stisnutim pesnicama udario u predjelu glave i ruku, kojom prilikom je ista zadobila lake tjelesne povrede u vidu krvnih podliva u predjelu obje nadlaktice i podlaktice, a potom istu prestao tući, nakon što mu je rekla da će zvati policiju i sina K. P. – navedeno je u sadržaju optužnice, u čiji uvid je imao „Dnevni avaz“. Zavrnuo mu prst Međutim, Prusac se tu nije zaustavio, pa je samo dan kasnije napao rođenog brata.

