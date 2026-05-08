Ovo su detalji optužnice iz 2015. godine za nasilje u porodici: Tarik Prusac udarao majku pesnicama, bratu prijetio da će ga ubiti

Tarik Prusac, koji se sumnjiči za teško ubistvo svoje supruge Elme Godinjak-Prusac, s kojom je bio u postupku razvoda, a koje se dogodilo u sarajevskom naselju Dobrinja, 1. maja 2026. godine poslijepodne, ostaje u pritvoru narednih mjesec dana, što je odlučeno odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu.
- Pritvor po ovom rješenju može trajati mjesec, počev od 1. maja 2026. godine ili do druge odluke suda – ranije su naveli iz Suda.
Ovaj slučaj ubistva zgrozio je javnost u državi, a još je više zaprepastila vijest da je i ranije bio nasilan prema svom bratu i majci. Tužiteljica Iva Kurilić na ranije održanom ročištu je iznijela informaciju o nasilju u porodici, a „Dnevni avaz“ je imao uvid u sadržaj optužnice.
Krvni podlivi
Optužnica protiv Prusca podignuta je 16. oktobra 2015. godine Općinskom sudu u Sarajevu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici.
Prusac je u vrijeme počinjenja krivičnog djela bio neoženjen i bio je zaposlen kao radnik u jednoj kompaniji. Tada je navedeno da je srednjeg imovnog stanja.
- Dana 23. 5. 2015. godine oko 00.45 sati, u Sarajevu, u ulici Čobanija, općina Centar, u stanu u kojem živi u zajedničkom domaćinstvu sa majkom M. P., nakon kraće prepirke sa istom, fizički je napao, na način što ju je više puta stisnutim pesnicama udario u predjelu glave i ruku, kojom prilikom je ista zadobila lake tjelesne povrede u vidu krvnih podliva u predjelu obje nadlaktice i podlaktice, a potom istu prestao tući, nakon što mu je rekla da će zvati policiju i sina K. P. – navedeno je u sadržaju optužnice, u čiji uvid je imao „Dnevni avaz“.
Zavrnuo mu prst
Međutim, Prusac se tu nije zaustavio, pa je samo dan kasnije napao rođenog brata.
- Dana 24. 5. 2015. godine oko 17.45 sati, u Sarajevu, u ulici Pećina... općina Centar, u kući vl. ..., nakon kraće prepirke s bratom K. P., u prisustvu majke M. P., upućivao istom prijetnje, obraćajući mu se riječima, „Da će ga ubiti“, a zatim ga fizički napao, na način što ga je stisnutom pesnicom udario u predjelu glave, a potom u nekoliko navrata prstom krenuo prema njegovom lijevom oku, te pošto je K. pokrio lijevo oko rukama, kako bi se odbranio od napada, pokušao mu zavrnuti srednji prst desne ruke, kojim je pokrio oko, u čemu nije uspio, kojom prilikom je K. P. zadobio lake tjelesne povrede u vidu nagnječenja u predjelu lijevog oka i nagnječenja u predjelu trećeg prsta desne ruke.
Dakle, nasiljem, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio je mir, tjelesnu cjelovitost i duševno zdravlje članova svoje porodice, čime je počinio krivično djelo nasilje u porodici iz člana 222. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, navodi se u optužnici Tužilaštva KS. Po njoj je presuđen, ali je kazna u međuvremenu izbrisana.
Pucao ženi u stomak
Tarik i Elma stanovali su odvojeno, s obzirom na to da je žrtva trpjela vid nasilja u smislu da ju je vrebao, pratio... Tog kobnog 1. maja Elmu je usmrtio iz blizine iz službenog pištolja i nesretna žena je podlegla. Da stvar bude još gora, malena djevojčica, koju je oteo, gledala je kako monstrum ubija njenu majku. Prije samog čina ubistva, bilo je tragova borbe između Prusca i Elme. Sumnjiči se da je na nju nasrnuo, prijetio pištoljem, počeo je udarati, vezao ljepljivom trakom te stan napustio s djetetom. Godinjak-Prusac je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio.