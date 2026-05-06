Rupa u zakonu: Sud nije bio obavezan oduzeti Pruscu pištolj

Nakon ubistva Elme Prusac-Godinjak na Dobrinji, koju je iz službenog pištolja ubio suprug Tarik Prusac sa kojim je bila u postupku razvoda, a koji je imao mjere zabrane prilaska jasno je da su se dogodili brojni propusti u sistemu.

Iz Općinskog suda u Sarajevu za "Avaz" su kazali da nisu bili u obavezi obavijestiti zaštitarsku agenciju u kojoj je Prusac radio o izrečenoj mjeri zabrane prilaska.

- U vezi sa Vašim upitom obavještavamo Vas da kada je riječ o konkretnom predmetu i donesenoj zaštitnoj mjeri, ovaj sud je postupio potpuno u skladu sa članom 41* Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u FBiH. Tim članom je propisano kome je sve sud u obavezi dostaviti izrečenu zaštitnu mjeru. U konkretnom slučaju sud, shodno Zakonu, nije bio u obavezi dostaviti zaštitnu mjeru poslodavcu osumnjičenog - naveli su iz Suda.

Član 41 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u FBiH tretira dostavljanje rješenja i kaže:

(1) Rješenje o izricanju zaštitne mjere nadležni sud će odmah dostaviti osobi kojoj je izrečena zaštitna mjera, podnosiocu zahtjeva, žrtvi i organu nadležnom za izvršenje izrečene zaštitne mjere.

(2) Rješenje o izricanju zaštitne mjere će se u svakom slučaju bez odlaganja dostaviti i nadležnom policijskom organu i nadležnom tužiocu.

(3) Sud je dužan dostaviti rješenje o izricanju zaštitnih mjera organu starateljstva na čijem području osoba kojoj je izrečena zaštitna mjera ima prebivalište ili boravište radi evidencije, najkasnije u roku od tri dana od donošenja rješenja.