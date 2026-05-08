Faćo u sudnici pokazivao rane od metaka: Pucali su mi u glavu, a onda su se nagodili s njima da ne bih dolazio u Sud i otkrio naručioca

Pred Općinskim sudom u Sarajevu nastavljeno je suđenje Amiru Pašiću Faći za krivično djelo psihičko nasilje putem informacionih tehnologija. Danas su prikazani videointervjui ministra FMUP-a Rame Isaka, za koje odbrana Amira Pašića Faće tvrdi da se radi o najavi osuđujuće presude. Tako je pušten Rame Isaka za N1 u kojem Isak navodi da "ne razumije novinare koji daju podršku ljudima poput Faće i da ne ide kod njih u emisije", "trebate da budete osuđeni, da budete maksimalno kažnjeni, jer vi kad psujete to 100.000 ljudi vidi i kakav je to novinar koji može podržavati takvu osobu". Potom je pušten snimak sa Face televizije u kojem govori "stat ćemo ukraj tim osobama, uvredama, evo još malo", "mi ih gasimo, pa se oni ponovo pojave, pa ih mi opet gasimo". Tužiteljica na izvedene dokaze odbrane nije imala primjedbi. Potom je advokat Nikica Gržić postavljao pitanja Amiru Pašiću Faći. - Kada ste počeli objavljivati informacije na društvenim mrežama - pitao je Gržić.

Faćo je odgovorio da njegova borba traje 22-23 godine, a na društvenim mrežama je počeo prije 7-8 godina. - Šta je bio predmet Vašeg objavljivanja - nastavio je Gržić. Faćo je kazao da je objavljivao informacije koje su u interesu javnosti i za dobrobit građana, a najviše o radu pravosuđa. Dalje ga je pitao Gržić na šta se najviše fokusirao, a Pašić je odgovorio: - Narkomafija i njihova povezanost s ljudima u politici. Na pitanje da li je to dalo ikakav rezultat, da li je bilo efekta, a Pašić je naveo da smatra da je došlo do jedne smjene u Tužilaštvu BiH i da je ovoliki pritvor rezultat tih kritika. - Kakav je bio Vaš ton u obraćanju javnosti - pitao je Gržić. Pašić je odgovorio da je bio oštar ton, da je kritizirana vlast i nositelji javnih funkcija, ali da to nije imalo nikakvog efekta, pa je onda počeo psovati. Nakon ovog odgovara je zatražena pauza, jer je Faćo rekao da ima problema sa okom uz komentar: - Možda su mi nešto stavili. U nastavku ročišta advokat Gržić je pitao Faću kojim povodom je upućivao kritike Rami Isaku, koji je jedan od oštećenih. - Ja sam svoj život posvetio ovom djelovanju. Sve što je ovdje rečeno je laž, mislim na Tužilaštvo. Bilo je tu pucnjava. Ja sam kao mali navijao za Indijance, svi u mom kvartu su za kauboje. Mi koji smo izašli iz rata imali smo poslije rata neke male privilegije. Jesam se tukao, pobio i tako - ništa nenormalno. Sada u pritvoru sam mnogo uzrujan, gledam televiziju i slušam vijesti da je zatvorena Koksara, Željezara i nikome ništa. A prije je bilo pravičnije i pravosuđe, dok se sad za ubistvo dobija po tri godine. Nikad ništa nisam ukrao, stid me krasti, ne dam da me iko dira na ovom svijetu, znam da sam čist čovjek - rekao je Pašić.