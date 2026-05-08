Faćo u sudnici pokazivao rane od metaka: Pucali su mi u glavu, a onda su se nagodili s njima da ne bih dolazio u Sud i otkrio naručioca

Pred Općinskim sudom u Sarajevu nastavljeno je suđenje Amiru Pašiću Faći za krivično djelo psihičko nasilje putem informacionih tehnologija.
Danas su prikazani videointervjui ministra FMUP-a Rame Isaka, za koje odbrana Amira Pašića Faće tvrdi da se radi o najavi osuđujuće presude.
Tako je pušten Rame Isaka za N1 u kojem Isak navodi da "ne razumije novinare koji daju podršku ljudima poput Faće i da ne ide kod njih u emisije", "trebate da budete osuđeni, da budete maksimalno kažnjeni, jer vi kad psujete to 100.000 ljudi vidi i kakav je to novinar koji može podržavati takvu osobu".
Potom je pušten snimak sa Face televizije u kojem govori "stat ćemo ukraj tim osobama, uvredama, evo još malo", "mi ih gasimo, pa se oni ponovo pojave, pa ih mi opet gasimo".
Tužiteljica na izvedene dokaze odbrane nije imala primjedbi.
Potom je advokat Nikica Gržić postavljao pitanja Amiru Pašiću Faći.
- Kada ste počeli objavljivati informacije na društvenim mrežama - pitao je Gržić.
Faćo je odgovorio da njegova borba traje 22-23 godine, a na društvenim mrežama je počeo prije 7-8 godina.
- Šta je bio predmet Vašeg objavljivanja - nastavio je Gržić.
Faćo je kazao da je objavljivao informacije koje su u interesu javnosti i za dobrobit građana, a najviše o radu pravosuđa.
Dalje ga je pitao Gržić na šta se najviše fokusirao, a Pašić je odgovorio:
- Narkomafija i njihova povezanost s ljudima u politici.
Na pitanje da li je to dalo ikakav rezultat, da li je bilo efekta, a Pašić je naveo da smatra da je došlo do jedne smjene u Tužilaštvu BiH i da je ovoliki pritvor rezultat tih kritika.
- Kakav je bio Vaš ton u obraćanju javnosti - pitao je Gržić.
Pašić je odgovorio da je bio oštar ton, da je kritizirana vlast i nositelji javnih funkcija, ali da to nije imalo nikakvog efekta, pa je onda počeo psovati.
Nakon ovog odgovara je zatražena pauza, jer je Faćo rekao da ima problema sa okom uz komentar:
- Možda su mi nešto stavili.
U nastavku ročišta advokat Gržić je pitao Faću kojim povodom je upućivao kritike Rami Isaku, koji je jedan od oštećenih.
- Ja sam svoj život posvetio ovom djelovanju. Sve što je ovdje rečeno je laž, mislim na Tužilaštvo. Bilo je tu pucnjava. Ja sam kao mali navijao za Indijance, svi u mom kvartu su za kauboje. Mi koji smo izašli iz rata imali smo poslije rata neke male privilegije. Jesam se tukao, pobio i tako - ništa nenormalno. Sada u pritvoru sam mnogo uzrujan, gledam televiziju i slušam vijesti da je zatvorena Koksara, Željezara i nikome ništa. A prije je bilo pravičnije i pravosuđe, dok se sad za ubistvo dobija po tri godine. Nikad ništa nisam ukrao, stid me krasti, ne dam da me iko dira na ovom svijetu, znam da sam čist čovjek - rekao je Pašić.
Potom je nastavio komentirati videe koji su prikazani u sudnici.
- Maloprije sam gledao ovog klovna Ramu Isaka i trudio sam se da on ne postane bitan u ovom društvu. Bio sam u Zenici u zatvoru, gdje su mi ljudi iz Zenice pričali da je on izbačen iz policije zbog droge i prostitucije. Bila je debata u kojoj su bili Zahiragić i Ramo, gdje se vidi da on nema ni diplomu. Ja nikada grama droge nisam prodao. Jesam li ja psihički zlostavljan kada se pojavi informacija da je 200 miliona dato za Viaduct? Tako da ja ove što sam ih prozivao doživljavam kao zlikovce - kazao je Faćo.
Nakon toga je objasnio kako je počeo da kritizira Ajdina Brkovića, koji je, kako je kazao Faćo, "varao bolesne i nemoćne ljude". Rekao je da se nakon toga počelo odmotavati klupko, da su mu se počele javljati stotine ljudi koji su govorili da su prevareni.
- To su sve krvave pare, Faćo nema krvavih para. Taj isti Brković je rekao da sam mu uništio život, ja sam sretan da je to tako, jer ja njega zovem varalicom sa smrtnim ishodom. On je svojim manipulacijama skidao ljude sa terapija. Hrvatski Index je nakon mojih pressica pisao o tome - kazao je Pašić.
Nakon toga se osvrnuo na kaznu suda u Banjoj Luci da je zbog psovanja Ćamilu Durakoviću osuđen samo novčano.
- Elvis Keljmendi mi je prijetio da će mi oteti dijete i da će ga ubiti i niko ništa. I šta da ja radim? Ništa se nije desilo. Kunem se u svoju djecu da je Matea Živanov bila u kancelariji kada mi je Isak prijetio i ona me ovdje gleda u oči i kaže da nije. Protiv mene ne protestuju ljudi na ulici, protiv vas protestuju - naveo je Faćo.
Gržić je pitao Pašića da li poznaje supruga Mirze Vranj.
- Pucao mi je u glavu. Ljudi su mi pucali u glavu, pogodilo me šest metaka i dobili su šest godina zatvora. To je odrađeno nagodbom da ja ne bi dolazio u Sud i pričao ko je naručilac. Odmah sam im sve dao. Ovo je psihičko nasilje, ali i svako drugo - rekao je Faćo pokazujući ožiljke od metaka - naveo je Faćo.