Video / Iran zaplijenio tanker: Rendžeri i marinci se ukrcali u "specijalnoj operaciji"

prije 53 minute

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da je u Omanskom zaljevu zaplijenio naftni tanker “Ocean Koi” tokom, kako navode, “specijalne operacije”. Prema tvrdnjama Teherana, brod je pokušao da “ometa izvoz nafte i interese iranskog naroda”, prenose državni mediji.

U saopćenju koje je prenijela agencija Fars, predstavnici vojske navode da su “rendžeri i marinci iranske mornarice usmjerili sporni tanker prema južnoj obali zemlje”.

Državna novinska agencija Irna (IRNA) prenosi da su vojni zvaničnici poručili kako će Iran “snažno braniti interese i imovinu iranskog naroda u teritorijalnim vodama” te da neće tolerisati “nikakve prekršioce ili agresore”.

Iranska državna televizija objavila je snimke na kojima se vidi ukrcavanje pripadnika snaga na tanker i njegovo zadržavanje. Prema podacima Marine Trackera, riječ je o brodu koji je registrovan na Barbadosu.

Reporter Al Jazeere Resul Serde, koji izvještava iz Teherana, podsjetio je da ovo nije prvi slučaj zapljene plovila u tom području, navodeći da su ranije zabilježena tri slična incidenta u Hormuškom moreuzu, strateškom prolazu koji povezuje Perzijski zaljev i Omanski zaljev.

Promjena pristupa

On je ocijenio da posljednji potez predstavlja promjenu u iranskom pristupu pomorskoj sigurnosti.

- Iranci smatraju da je rat promijenio strateško okruženje u regiji i da su ovi moreuzi i Zaljev korišteni protiv naše nacionalne sigurnosti - rekao je Serder.

Dodao je da Iran uvodi “novi pomorski režim” kroz koji će biti uspostavljena “nova pravila, regulative i protokoli”.

Prema njegovim riječima, novo tijelo pod nazivom Uprava za moreuz Perzijskog zaljeva upravljat će prolazom kroz Hormuški moreuz.

- Tako da će, prema novim pravilima koja su upravo objavljena, svi brodovi koji žele proći kroz Hormuški moreuz, bilo da ulaze ili izlaze, morati imati potpunu koordinaciju i odobrenje iranskih snaga - rekao je Serder.

Novi pomorski režim

Brodovi koji koriste ovaj pravac, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte, morat će dostavljati podatke o porijeklu, teretu i krajnjoj destinaciji iranskim vlastima, koje će potom odlučivati o odobravanju prolaza i eventualnim taksama.

- Ovo je novi pomorski režim. Iran ne odustaje od svog suvereniteta nad Hormuškim moreuzom - poručio je Serder.

On je zaključio da ovakav potez ima i simboličnu dimenziju, jer, kako kaže, pokazuje nastojanje Teherana da uspostavi kontrolu nad ključnim pomorskim pravcima, uz poruku da “nijedan brod neće moći prolaziti bez odobrenja iranskih vlasti”.

