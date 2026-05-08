Video / Iran zaplijenio tanker: Rendžeri i marinci se ukrcali u "specijalnoj operaciji"

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da je u Omanskom zaljevu zaplijenio naftni tanker “Ocean Koi” tokom, kako navode, “specijalne operacije”. Prema tvrdnjama Teherana, brod je pokušao da “ometa izvoz nafte i interese iranskog naroda”, prenose državni mediji.

U saopćenju koje je prenijela agencija Fars, predstavnici vojske navode da su “rendžeri i marinci iranske mornarice usmjerili sporni tanker prema južnoj obali zemlje”.

Državna novinska agencija Irna (IRNA) prenosi da su vojni zvaničnici poručili kako će Iran “snažno braniti interese i imovinu iranskog naroda u teritorijalnim vodama” te da neće tolerisati “nikakve prekršioce ili agresore”.

Iranska državna televizija objavila je snimke na kojima se vidi ukrcavanje pripadnika snaga na tanker i njegovo zadržavanje. Prema podacima Marine Trackera, riječ je o brodu koji je registrovan na Barbadosu.

Reporter Al Jazeere Resul Serde, koji izvještava iz Teherana, podsjetio je da ovo nije prvi slučaj zapljene plovila u tom području, navodeći da su ranije zabilježena tri slična incidenta u Hormuškom moreuzu, strateškom prolazu koji povezuje Perzijski zaljev i Omanski zaljev.

Promjena pristupa

On je ocijenio da posljednji potez predstavlja promjenu u iranskom pristupu pomorskoj sigurnosti.